تزايد المطالب بشأن تغيير شكل تمثال الجنرال اي سون شين

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أي سايح يزور كوريا يمكنه رؤية تمثال الجنرال "اي سون شين" الموجود وسط العاصمة سيول أكثر من مرة، ويعتبر هذا الجنرال من أهم الشخصيات في التاريخ الكوري، لذلك ترتفع الأصوات هذة الايام لتغيير شكل التمثال بل يشدد البعض على تغيير شكله خاصة لبسه لأن لبسه غير صحيح، وغير مناسب، بالإضافة إلى وجهه والسيف الذي يحمله، وحتى الطبل الموجود في أسفل التمثال.

يذكر أن المشكلة الأولى كانت حول يد الجنرال التي تمسك بالسيف، حيث كان الجنرالات في مملكة "تشو سون" القديمة" يحملون السيوف باليد اليسرى، لكن في التمثال يحمل السيف باليد اليمنى، أكبر مشكلة هي شكل السيف، لأن شكله يقترب من الطراز الياباني من غير المعقول أن يحمل جنرال كوري سيفا يابانيا، كما أن هناك مشكلة في وجه الجنرال لا يشبه وجهه الحقيقي ويقال إن الفنان الذي صمم التمثال، جعل وجه التمثال يشبهه هو. أيضا هناك مشكلة أخرى وهي الطبل الموجود في أسفل التمثال، حيث أن هذا الطبل ليس بمشكلة كبيرة ، لكن انما المشكلة في تصميم لبسه وهو طراز صيني والطراز الصيني يتكون من جزءين، بينما الطراز الكوري يتكون من جزء واحد، ان دل ذلك اينما يدل على نقص التأكد من المعلومات أو الأوراق المتعلقة بلبس الجنرال عند تصميم التمثال.

تجدرة الاشارة الي ان هذا الجنرال مشهور جدا في كوريا والتاريخ الكوري، وهناك الكثير من الأفلام التي تدور حول حياته ومعاركه التي قادها ضد القوات البحرية اليابانية لذلك يشدد البعض على ضرورة تغيير التمثال ليكون صحيحا لأن الناس يتذكرون صورة الجنرال من خلال هذا التمثال، كما أن مظهر التمثال الخارجي غير مهم، بل أهم شيء هو احترام الناس له.

الجدير بالذكر ان هناك تمثالان آخران، أولهما في أكاديمية القوات البحرية الواقعة في مدينة "جين هي"، أما الثاني فيوجد في مبنى البرلمان الكوري، وشكلهما صحيح لكن الناس خاصة السياح الأجانب يشاهدون صورة الجنرال بواسطة التمثال الموجود في "كوانغ هوامون"، لذلك من الافضل ان يتم تغيره.