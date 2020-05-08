إقامة حفل ولقاء مع الجمهور بطريقة داخل السيارات

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كان هناك شاب كوري هاجر إلى أمريكا في سن صغير، ثم عاد إلى كوريا ليصبح مغنيا، لكنه واجه صعوبات بسبب مظهره غير العادي والمختلف عن مظاهر الفنانين الآخرين آنذاك، إلى جانب استخدامه للكلمات الإنجليزية في أثناء الغناء التي لم تلقى الاستحسان، وبعد فترة قصيرة توقف عن الغناء وعمل كمدرس للغة الإنجليزية ثم عاد إلى أمريكا. الا أنه عاد إلى البلاد في العام الماضي، وظهر أمام الجمهور من خلال برنامج تلفزيوني وفور بث البرنامج حظى بشعبية هائلة وبدء يحظى بشهرة عالية حاليا في كوريا، وفي أثناء التمتع بحياته الثانية كمغني، انتشر فيروس كورونا19 وألغيت جميع أنشطته، لكنه لم ينس إطلاقا شكره ومحبته تجاه عشاقه، لأن هؤلاء العشاق جعلواهذا الفنان يعود إلى المسرح ويمارس الغناء مرة أخرى، لذلك أراد التعبير عن شكره وابتكر طريقة مبدعة، وهي إقامة حفل توقيع ولقاء مع الجمهور، لكن ليس بشكل مباشر بل على متن سيارات. وذلك مثلما يتم طلب الأطعمة السريعة أو المشروبات على متن السيارات، وتسمى هذه الطريقة "drive thru" حيث يوقع للعشاق وهم على متن السيارات، كان يلبس قناعا على وجهه، وقبعة وقفازا، ومحبوه أيضا كانوا يلبسون أقنعة الوجه أيضا تعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها في كوريا وفي العالم.

يذكر ان هناك انواع اخرى من التجارب التي حدثت اول مره بسبب تفشى فيروس كورونا مثل مشاهدة الأفلام، أو العروض الفنية والغنائية على متن السيارات وعبر المتفرجون عن إعجابهم ليس بالهتافات أو التصفيق، ولكن من خلال ومضات أضواء السيارات، كما ان بعض الهيئات الإقليمية بثت العروض الفنية على موقع يوتوب.