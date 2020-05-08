استئناف فتح معرض المتحف المركزي الوطني للجمهور





انتهاء الالتزام بنظام التباعد الاجتماعي المشدد في كوريا بعد أن كان قد دخل حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي وبدء الدخول في نظام الوقاية في الحياة اليومية بعد أن هدأت آثار فيروس كورونا، وبهذه المناسبة صرح المتحف المركزي الوطني بأنه سيستأنف فتح معرضه الدائم للجمهور باستخدام نظام الحجز المسبق بدءا من الغد، بعد أن ظلت أبوابه مغلقة بسبب كورونا، تجدرة الاشارة الي انه تم تجميل مختلف أرجاء المتحف قبل استئناف العمل، بما في ذلك تغيير بعض معروضاته وتخصيص مكان للراحة داخل المعرض، إلى جانب تنسيق وترتيب حديقة الأشجار والنباتات في الهواء الطلق.

الجدير بالذكر ان في الجناح المصري التابع لمركز الثقافات العالمية والذي اُفتتح في العام الماضي، سيتم عرض فيديو تم إنتاجه بشكل إضافي حول الأساطير الفرعونية القديمة، كما أوضح المتحف أن المعرض الخاص بعنوان "عشرة آلاف عام من التصميم، الإنسان والمادة والتغيير" الذي كان من المقرر اختتامه يوم الخامس من شهر أبريل الماضي، سيتم افتتاحه بشكل خاص بدءا من السادس إلى العاشر من شهر مايو الحالي وسيُسمح لزوار المتحف بدخول المعرض بشرط الحجز المسبق عبر الإنترنت تنفيذا لنظام التباعد في الحياة اليومية، حيث سيتم تحديد عدد الزوار بثلاثمائة شخص في الساعة، وسيستمر فتح المعرض يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، ولكن بدون تقديم شروح وجها لوجه، وأيضا حظر الزيارات الجماعية.

اما بالنسبة لمتحف الأطفال، سيتم تحديد عددهم بسبعين طفلا في كل مرة من خلال الحجز المسبق عبر الإنترنت، كما سيتم فتح مكتبة المتحف للمستخدمين الذين يحجزون مسبقا عبر الإنترنت أو بالهاتف فقط، ويجب على كل الزوار ارتداء كمامات عند مدخل المعرض الدائم والخضوع لفحص الحمى ثم دخول المعرض من خلال المرور بمكتب تفتيش الأمن. لكن يمكن للأجانب وكبار السن الذين يواجهون صعوبات في الحجز المسبق عبر الإنترنت شراء تذاكر الدخول في الموقع. حيث من المؤكد أن مختلف التدابير الاحترازية ستكون قائمة حتى بعد الانتهاء من نظام التباعد الاجتماعي.