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بسبب تفشي كورونا، تم تأجيل مهرجان كويانغ الدولي للزهور، الذي يعتبر أكبر مهرجانات الزهور في كوريا، والذي كان يقام في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث سيتم افتتاحه في فصل الخريف القادم، وقد زاد ذلك من الصعوبات التي يواجهها مزارعو الزهور بسبب انخفاض الاستهلاك وللتضامن معهم، نظمت بلدية كويانغ سوق خاص للزهور في حديقة البركة بمنطقة "إيلسان" بحيث يمكن شراء مختلف أنواع الزهور الجميلة بأسعار منخفضة تماشيا مع نظام التباعد الاجتماعي، حيث يبيع البائعون الزهور بطريقة الشراء من داخل السيارة بدلا من طريقة الشراء وجها لوجه. كانت بلدية كويانغ قد افتتحت ما يسمى"درايف ثرو فلاور ماركت " أي"سوق الزهور للشراء من داخل السيارة"، من أجل منع تفشي الفيروس ومساعدة مزارعي الزهور في آن واحد.

ويقول الزوار إنه أمكن ضرب عصفرين بحجر واحد لأنهم يستطعيون شراء مختلف الزهور عالية الجودة بأسعار منخفضة في هذه السوق، حيث يمكن شراء خمسة عشر نوعا من الزهور بما فيها باقات الورود التي تلقى رواجا كبيرا كهدايا بمناسبة يوم الوالدين الذي سيصادف يوم الجمعة، كما يمكن شراء وحدة من زهريات النباتات لتنقية الهواء، وأيضا الأعشاب العطرية بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف وون ويمكن الدفع نقدا أو ببطاقة ائتمان، ويمكن استخدام بعض الدعم المالي المقدم من قبل بلدية كويانغ ومقاطعة كيونغ كي في هذه السوق مما يعني أن الزوار يمكنهم المشاركة في الاستهلاك الخفيف.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان كويانغ للزهور تم تأجيله إلى الخريف بعد أن كان يقام في نهاية شهر أبريل أو بداية شهر مايو من كل عام، وذلك لأول مرة منذ بدء المهرجان في عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين، لحسن الحظ تتفتح مختلف الزهور التي تمت زراعتها استعدادا لمهرجان هذا العام تفتحا كاملا في حديقة البركة، ولهذا يمكن للمستشرين في السوق التمتع بهذه الزهور الساحرة وقد بدأت سوق الزهور أمس الأول وستستمر حتى الأحد القادم.