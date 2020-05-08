زيادة حجم السوق العالمية لمأكولات الحيوانات الاليفة

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من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق رعاية الحيوانات الأليفة في كوريا خلال هذا العام، تريليوني وون، أي حوالي 1,6 مليار دولار، وقد تبين أن سبعين بالمائة من السوق عبارة عن مأكولات للحيوانات الأليفة بما في ذلك الكلاب والقطط، وطبقا لشركة Euromonitor الدولية بلغ حجم الأسواق الدولية للحيوانات الأليفة 131 مليارا و300 مليون دولار. حيث من المتوقع أن يزيد هذا الحجم بنسبة 6% هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي ليبلغ 139 مليارا و800 مليون دولار.

أما حجم السوق الكورية فقد بلغ مليارا و633 مليون دولار، في العام الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ حجم السوق هذا العام مليارا و729 مليون دولار بهذا سيتجاوز حجم السوق في كوريا مستوى تريليوني وون لأول مرة هذا العام طبقا ليورومونيتر، كما تبين أن 70% من سوق رعاية الحيوانات الأليفة عبارة عن مأكولات، من أبرز الاتجاهات التي ظهرت في السوق العام الماضي اتجاه التنوع. وكانت قد انخفضت شعبية المأكولات الخالية من الحبوب التي كانت تتصدر سوق مأكولات الحيوانات الأليفة بينما زادت المأكولات الوظيفية، والعلامات التجارية التي تؤكد على مكونات الحبوب الممتازة، يُفسر ذلك بحدوث المزيد من التنوع في حق المستهلكين في الاختيار من حيث المكونات والمواد الخام، في سوق المأكولات الجانبية للحيوانات الأليفة تم تنويع المأكولات الجانبية الوظيفية بما فيها الكولاجين وتحسين وظيفة الكلى كما تم تنويع أشكال المأكولات بما فيها التجميد والتجفيف والشكل الانبوبي وشكل العلب المعدنية، في قطاع التوزيع زادت نسبة البيع عبر الإنترنت حيث بلغت نسبة البيع عبر الإنترنت في الأسواق الدولية في العام الماضي 16% بزيادة أكثر من ضعفي حجم عام 2015 الذي كانت النسبة قد بلغت فيه 7%.

أما في كوريا فقد بلغت نسبة البيع عبر الإنترنت 53% في العام الماضي لتمثل أعلى نسبة بالمقارنة مع قنوات الشراء الأخرى بما فيها المحلات المتخصصة في منتجات الحيوانات الأليفة. في هذا السياق قالت يورومونيتر إن السبب في ذلك يرجع إلى زيادة احتياجات المستهلكين لرعاية صحة حيواناتهم الأليفة بعد انتشار فيروس كورونا من جهة، وزيادة نسبة الاعتماد على الشراء عبر الإنترنت بين المستهلكين الذين تعودوا على ذلك من جهة أخرى وتوقعت يورومونيتر أن تزداد نسبة البيع عبر الانترنت بوتيرة سريعة في المستقبل.