65% من الموظفين الكوريين تراجعوا عن فكرة ترك العمل

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أظهر إستبيان حديث أن 65% من الموظفين الكوريين جربوا التراجع عن قرار ترك شركاتهم، وكانت قد أجرت شركة "جوب كوريا" المتخصصة في تقديم فرص العمل مسحا على حوالي ثلاثة آلاف موظف كوري لديهم تجربة اتخاذ هذا القرار، حيث أجاب 65% من الموظفين المشاركين في المسح بأنهم قاموا بتأخير ترك الوظيفة أو واصلوا العمل في شركاتهم. أما نسبة أولئك الذين تركوا شركاتهم بالفعل فقد بلغت 35%.وتبين أيضا أنه كلما ارتفعت مناصبهم في الشركة ارتفعت نسبة أولئك الذين تراجعوا عن قرار الاستقالة.

وحول أسباب التراجع، أجاب 41% منهم بالشعور بالقلق بعد الاستقالة، بينما أجاب 40% منهم بتنفيذ القرار بعد الحصول على المزيد من التجارب، من بين الإجابات حول أسباب التراجع أيضا، عدم القدرة على الانتقال إلى شركة أخرى، واعتراض الرؤساء أو الزملاء على الاستقالة، والشعور بالمسؤولية عن العمل.

كما تبين أنه كلما زاد الشعور بالاطئمان الاقتصادي كلما انخفضت نسبة الاستقالة، حيث بلغت نسبة استقالة الموظفين الذين أجابوا بأنهم يشعرون بالاستقرار اقتصاديا في شركاتهم 32%، بينما غادر 46% من الموظفين الذين يشعرون بعدم الاطمئنان اقتصاديا في شركاتهم، كما انخفضت نسبة تنفيذ القرار في حالة وجود زملاء يثقون بهم.