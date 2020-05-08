المركز الكوري لتدابير السلامة يحث على اتباع خمس قواعد أساسية للسلامة

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وضع المركز الرئيسي الكوري لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث قواعد اساسية يجب الالتزم بها في إطار نظام التباعد الجديد. أولا، البقاء في البيت لمدة 3 أو 4 أيام في حالة الإصابة بمرض. حيث في حال ظهور بعض الأعراض التنفسية او زيادة حرارة الجسم، فيجب الابتعاد عن الآخرين والمكوث في المنزل مع ارتداء كمامة لأن أعراض فيروس كورونا قد تنتقل بسهولة حتى في مرحلة البداية، لهذا ينبغي الاستراحة في البيت في حالة وجود أعراض غير صحية حتى تتحسن الحالة وإذا استمرت الحرارة العالية أو اشتدت الأعراض حتى بعد الاستراحة في البيت في تلك الحالة يجب الاتصال بالمركز الصحي في المنطقة أو بمركز الاتصالات عبر الرقم 1339.

أما القاعدة الثانية فهي الحفاظ على المسافة الصحية بطول ذراعيْن مع الأشخاص الآخرين، وذلك لمنع انتقال فيروس كورونا بواسطة رذاذ اللعاب عند الحديث أو الأكل أو العطس أو الكحة، في هذا السياق قال المكتب الرئيسي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث إن طول الذراعين يبلغ حوالي مترين لكن إذا كان الحفاظ على مسافة مترين صعبا، فلا بد أن نتباعد عن بعضنا البعض بمتر واحد على الأقل وعلينا أن نحاول التباعد قدر الإمكان وألا نقترب كثيرا.

أما القاعدة الثالثة الأساسية فهي الشيء الأساسي الذي تعلمه الجميع خلال هذه الأزمة وهو غسل اليدين كثيرا والسعال والعطاس في عطف الذراع، حيث يجب الاستمرار في إيلاء الاهتمام بنظافة اليدين من خلال غسلهما باستخدام الصابون لمدة أكثر من 30 ثانية.

القاعدة الرابعة هي تهوية البيوت مرتين في اليوم على الأقل والتعقيم المنتظم، ويقول الخبراء إنه من الأفضل أن نقوم بتهوية البيت مرتين في اليوم حتى في حالة وجود غبار دقيق في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، علينا أن نعقم المنازل والمكاتب أسبوعيا، بينما الأماكن العامة تتطلب تعقيما يوميا. أما آخر قاعدة في نظام التباعد الجديد في الحياة اليومية فهي "الاقتراب عاطفيا حتى لو كما نتباعد جسديا" يبدو أن هذه القاعدة الخامسة هي الأهم، لأن القواعد الأخرى قد تعود الناس عليها في أثناء الأزمة.