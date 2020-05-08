ترتيبات لعقد مهرجان جون جو من دون جمهور هذا الشهر





بسبب أزمة فيروس كورونا، تم إلغاء الكثير من المناسبات الاجتماعية والثقافية والترفيهية للحد من انتشار الفيروس، وكان قرار إلغاء تلك المناسبات خيارا لا مفر منه، لكن يبدو أن هذه الأزمة لن تنتهي بسرعة وقد يتكرر مثل هذا النوع من الكوارث في هذا العصر لهذا لا يمكن الاستمرار في إلغاء المناسبات فقط بل يجب البحث عن حل جديد. لذلك فإن كوريا تقود هذا المسار الجديد للتعامل مع هذه الأزمة بشكل ذكي، وقد كان انعقاد مهرجان "جون جو전주" السينمائي الدولي لهذا العام خير مثال على ذلك فقد أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان "جون جو" السينمائي الدولي السيد "لي جون دونغ이준동" أن الدورة الحادية والعشرين للمهرجان الذي كان من المقرر انعقاده في نهاية شهر أبريل الماضي، ستُعقد بدءا من يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر ولكن بدون مشاهدين.

أوضح رئيس اللجنة التنفيذية طريقة إجراء المهرجان قائلا إن بعض الأفلام التي تقدمت إلى المجالات التنافسية سيتم عرضها في دور سينما محددة في مدينة "جون جو" مع حضور أقل عدد من أعضاء لجنة التحكيم والمخرجين والمعنيين به فقط وفيما يتعلق بالأفلام الأخرى التي لم تتقدم إلى المجالات التنافسية، فسوف تُعرض عبر منصة إلكترونية خاصة بها بعد الحصول على موافقة من مخرجي تلك الأعمال السينمائية.

وأضاف السيد "لي" أن الموافقة على عرض الأفلام عن طريق الإنترنت قد وصلت بالفعل من حوالي 100 فيلم من بين الـ200 فيلم التي تم اختيارها لهذا المهرجان، وينتظر الإجابة من بقية الأفلام، وأشار إلى أن هذا يدل على المصداقية العالية التي يتمتع بها مهرجان "جون جو" السينمائي الدولي على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن مهرجان "جون جو" يتخذ هذه الطريقة للمرة الأولى في العالم وهو ما يجذب اهتمام المعنيين به عالميا بصورة ملحوظة لأن مهرجان "كان" السينائي الدولي قد تم تأجيله بدون تحديد موعد لانعقاده كما أُلغي مهرجان "لوكارنا" بسويسرا هذا العام أيضا.