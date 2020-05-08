الحكومة الكورية تعلن عن دعم 20 مدرسة لإحياء ارتداء هان بوك

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تعتبر ملابس هان بوك التقليدية مريحة جدا للجسم ولكن ليست مريحة للحياة اليومية لأنها مصنوعة من أقمشة حريرية، كما أنها طويلة وذات أكمام عريضة لهذا نشهد اليوم أنماطا جديدة من "هان بوك" من خلال تعديل التصميمات والأقمشة لكي تتناسب مع الحياة اليومية. وفي هذا السياق، اعلنت الحكومة الكورية إطلاق مشروع جديد لدعم 20 مدرسة اختارت "هان بوك" كأزياء مدرسية جديدة، حيث أن الحكومة كانت قد طورت 53 نوعا من تصميمات "هان بوك" كأزياء مدرسية من خلال إجراء مسابقات في العام الماضي في إطار إحياء ثقافة لبس "هان بوك" وسوف تختار الحكومة 20 مدرسة من بين المدارس التي ترغب في تغيير أزيائها المدرسية إلى الملابس التقليدية الكورية "هان بوك"، ثم تقدم إليها استشارات في تصميم أزياء "هان بوك" المدرسية والدعم المادي عندما يشتريها الطلاب.

الجدير بالذكر أن الحكومة تنفذ هذا المشروع خلال النصف الأول من هذا العام، فمن الممكن أن يُشاهد أول أزياء "هان بوك" المدرسية في الفصل الثاني الدراسي من هذا العام، بدءاً من شهر سبتمبر القادم. على أمل أن تكون الملابس التقليدية الكورية "هان بوك" محببة أكثر وأكثر داخل كوريا وخارجها.