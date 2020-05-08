تقرير يكشف أن المواد الغذائية هي الأكثر طلبا في قائمة شركة سي جيه للتوصيل

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تشتهر خدمة التوصيل الكورية بسرعتها ودقتها وأمانتها، وقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للكوريين، في هذا الشان قد أصدرت إحدى الشركات اللوجستية الكبرى، وهي شركة سي جيه CJ تقريرا عن الحياة اليومية من خلال تحليل البيانات الضخمة من فواتير خدمة التوصيل التي تقوم بها وحسب التقرير، تبين أن العدد الإجمالي لحالات التوصيل بلغ حوالي 1.32 مليار حالة وهذا يعني أن كل شخص يبلغ عمره أكثر من 14 سنة قد استخدم خدمة التوصيل من شركة سي جيه حوالي29 مرة خلال العام الماضي، عندما نأخذ في اعتبار أن الحصة السوقية لتلك الشركة تمثل 47.2%، فيمكن القول أن استخدام خدمة التوصيل للشخص كان أكثر من 50 مرة في السنة. أشار ذلك التقرير إلى أن أكثر منتج تم طلبه من خلال خدمة التوصيل هو المواد الغذائية ووصلت نسبتها إلى22% وتلتها الملابس بنسبة 20%، ثم المستلزمات اليومية والصحية بـ18%، ومستحضرات التجميل بنسبة 11%، حسب النتائج من بين المواد الغذائية، احتلت الأطعمة سهلة التحضير المرتبة الأولى بنسبة 24%، ثم الوجبات الخفيفة المرتبة الثانية بنسبة 22%، وتلتها المكملات الغذائية في المرتبة الثالثة بنسبة21% بالإضافة إلى ذلك، شهدت مبيعات الأغذية المجمدة زيادة ملحوظة بنسبة 23% خلال العام الماضي بفضل زيادة بيع القلايات الهوائية، وتبرز القلايات الهوائية خلال السنوات الأخيرة كأسهل آلة للطهو في البيت، لهذا يلاحظ وجود الأطعمة المجمدة الخاصة بها في المتاجر الإلكترونية بسهولة. أن فيروس كورونا قد أثر على خدمة التوصيل بكل تأكيد في هذا العام زادت حالات توصيل الكمامات في شهر فبراير الماضي بنسبة 1097% والمعكرونة الفورية "راميون" بنسبة 47%، والمياه بنسبة 51%.

في هذا السياق قالت شركة سي جيه إنها ستصدر هذا النوع من التقارير بشكل منتظم حتى نستفيد منها في التعرف على أنماط الاستهلاك والاهتمامات بناء على تحليل البيانات الضخمة.