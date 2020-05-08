ⓒ Archisketch

سنتعرف على شركة "آركي درو Archidraw" الهندسية.





مديرها التنفيذي "إي جو صونغ 이주성":

نحن نقدم جهازا للتصميم المنزلي الداخلي ثلاثي الأبعاد قائم على تقنية الواقع المعزز يسمى "آركي سكيتش Archisketch" في الأسواق المحلية والعالمية. تأسست شركتنا في عام 2014، حيث أنشأنا ثقافة جديدة لتصميم المنزل تحت شعار "يمكن للجميع القيام بالتصميم الداخلي". قبل أن أبدأ عملي الخاص، كنت أعمل في شركة بناء، لكنني كنت مهتمًا جدًا بتكنولوجيا المعلومات منذ أن كنت صغيرًا. وفي شركة البناء، اكتشفت أن العديد من العملاء وجدوا صعوبة في فهم مخططات الطوابق ثنائية الأبعاد. ولكن عندما رأوا الخطط ثلاثية الأبعاد فهموها بسرعة. وهكذا اعتقدت أنه سيكون من الجيد أن يكون لديك شيء مثل ماسح ضوئي داخلي ثلاثي الأبعاد يجعل مخطط الأرضية يبدو وكأنه هيكل حقيقي. ومع وضع هذه الفكرة في الاعتبار، قررت إنشاء شركتي الخاصة.





تخصص مدير الشركة في الهندسة المعمارية، ودرس برمجة الكمبيوتر. وفي أثناء دراسته الجامعية أنشأ نظامًا لإدارة البناء، وهو ما كان يعتبر ساحة حصرية للشركات الكبرى، ووزعه على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وبعد تخرجه، عمل في شركة إنشاءات، حيث تساءل عن كيفية مساعدة العملاء على فهم مخططات الطوابق بسهولة أكبر. وتوصل المهندس "إي" إلى خدمة تحول مخططات الأرضية الثابتة ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، وبالتالي أسس شركة "آركي درو" في عام 2014، حيث طور برنامجًا يمكّن أي شخص من تصميم منزله بسهولة.





مديرها التنفيذي "إي جو صونغ":

البرنامج الذي نقدمه يقدم من خلال الذكاء الاصطناعي عناصر تأثيث المنزل في المساحة التي يريدها المستخدمون، بناءً على بيانات تفضيلات المستخدمين. لذلك، يمكن لأي شخص العمل على التصميم الداخلي بسهولة. لدينا أكثر من 90% من مخططات الطوابق للمنازل هنا في كوريا. بمجرد البحث عن عنوان منزل العميل، يمكننا العثور على مخطط أرضية المنزل. وباستخدام نظام الذكاء الاصطناعي، يمكننا تصميم المنزل بشكل افتراضي بالطريقة التي يحبها العميل. وبالمثل، في السوق الأمريكية، يُستخدم جهازنا القائم على الذكاء الاصطناعي للتوصية بقطع الأثاث والتصميمات الداخلية، مع مراعاة العوامل المختلفة، بما في ذلك الأنماط المفضلة للعملاء، وعدد أفراد أسرهم.





منتج "آركي درو" المميز هو "آركي سكيتش" وهو برنامج يمكّن حتى أولئك الذين ليس لديهم معرفة مهنية من عمل مخططات ثلاثية الأبعاد. أولاً، يشترك المستخدمون في صفحة الويب الخاصة بـ آركي سكيتش ويقومون بتعيين حجم وشكل المساحة الداخلية التي يريدون تزيينها. بعد ذلك، يمكنهم المشاركة في عملية وضع الأثاث وغيره على الشاشة التي تعرض المساحة على شكل ثلاثي الأبعاد. ومن خلال القيام بذلك، يمكن تخيل أنواع الأثاث أو الخلفيات أو مواد الأرضيات التي ستكون مثالية لمنازلهم. بالطبع، توجد ماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد مماثلة في السوق. لكن معظمها مصمم للاستخدام المهني، بسعر يبلغ عشرات الآلاف من الدولارات. أيضا فإن هناك برامج مجانية متاحة، لكنها تفتقر إلى الدقة. وهكذا فإن آركي سكيتش أقل تكلفة بـ100 مرة مقارنة بأجهزة المحترفين، ولا يقل عنها من حيث الدقة. وعلاوة على ذلك، فإنه سهل الاستخدام للغاية.





ⓒ Archisketch

مديرها التنفيذي "إي جو صونغ":

يمكن دمج آركي سكيتش مع الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم. عندما يلتقط المستخدم صورًا لغرفة ما، يقوم الجهاز تلقائيًا بإنشاء خطوط لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد على الفور. من أجل التوصل إلى هذه النتيجة، من الضروري أن نتعلم برنامج "أوتو كاد AutoCAD"، وهو ما يعتبر صعبا جدا على الناس العاديين لأنه برنامج هندسي معقد. وحتى لو تعلموا هذا البرامج، فسوف يستغرق الأمر حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يتوصلوا إلى نتائج. ولكن باستخدام أجهزتنا، يمكن لأي شخص العمل على التصميم الداخلي ثلاثي الأبعاد على الفور دون أي معرفة تخصصية.





إلى جانب الهاتف الذكي، يمكن لـ"آركي سكيتش" إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد بسهولة في الوقت الفعلي. بعد ثلاثة أعوام من التطوير، تمكنت "آركي درو" من تأمين تقنيتها الخاصة التي تسمح للجهاز برسم التصميمات الداخلية ووضع الأثاث افتراضيا بشكل ثلاثي الأبعاد. ويمكنه أيضًا قياس وإنشاء مخططات الطوابق لأي مساحة في غضون دقائق. ونتيجة لذلك، يمكن للمستخدمين تجربة التصميمات الداخلية المفضلة لديهم على مخطط أرضي ثلاثي الأبعاد، وإجراء تقديرات ممتازة بدون خبرة فنية. وبالإضافة إلى خدمة التصميم الداخلي، قامت الشركة ببناء برامج أكثر تخصصًا للمحترفين. ولذلك فإنه ليس من المفاجئ أن تجذب الشركة الكثير من المستثمرين.





مديرها التنفيذي "إي جو صونغ":

وضعنا جهاز آركي سكيتش على منصة التمويل الجماعي الأمريكية "كيك ستارتر Kickstarter" في عام 2017، وقد وصل إلى هدفه وهو 30 ألف دولار فقط في غضون ثلاث ساعات، وتجاوز نسبة 1000 بالمائة من المستهدف في النهاية. من الواضح أنه لقي استجابة إيجابية من العديد من المستخدمين حول العالم. في الولايات المتحدة، يقوم العديد من المتخصصين في أعمال التصميم الداخلي بزيارة منازل العملاء والتقاط صور لكل مساحة في المنازل. وباستخدام آركي سكيتش، يمكنهم إنشاء مخططات طوابق ثلاثية الأبعاد والتواصل مع عملائهم حتى يتمكنوا من تصميم وتزيين المنازل بسرعة وفعالية. بهذه الطريقة، يثبت الجهاز أنه مفيد جدًا لأنشطة مبيعاتهم. وفي الولايات المتحدة، يقوم وسطاء العقارات بتزيين المنازل بشكل رائع ويعرضونها للعملاء قبل بيعها، ولذلك يتم استقبال الجهاز بشكل جيد في هذه السوق.





أقامت "آركي درو" علاقة مشاركة مع حوالي 80 شركة في كوريا، بما في ذلك المتاجر الكبرى وشركات صناعة الأثاثات ومقدمي الأجهزة المنزلية. وهي تخطط للكشف عن خدمة داخلية متطورة ثلاثية الأبعاد، في غضون هذا الشهر.





مديرها التنفيذي "إي جو صونغ":

نحن نهدف إلى تقديم خدمتنا التي تتضمن توصيات الذكاء الاصطناعي ليس فقط لمجموعات محددة من العملاء ولكن لكل الناس حول العالم. لهذا الغرض، قمنا مؤخرا بتطوير التكنولوجيا ذات الصلة، وسوف نتيح الخدمة الجديدة هذا الشهر للعديد من الأشخاص. يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول في صفحة الويب الخاصة بنا واختيار ما يناسبهم، وبالتالي سيوصي البرنامج بالتصميم الداخلي المثالي لمنازلهم. نحن نخطط للتعاون مع ما يقرب من 800 علامة تجارية متخصصة في تأثيث المنازل عبر الإنترنت وزيادة مبيعاتنا بأكثر من عشر مرات. هدفنا النهائي هو مساعدة العملاء على العمل في التصميم الداخلي بسهولة والاستمتاع بهذا العمل. نحن نحلم بخلق قيمة جديدة للمستهلكين في تصميم المنازل.





وسط الاهتمام المتزايد من قبل المستهلكين بتصميم بيوتهم بشكل خاصة، تتطور السوق ذات الصلة هنا في كوريا وخارجها. وتماشيا مع هذا الاتجاه، كشفت آركي درو عن منتجات جعلت الأشخاص العاديين يتوصلون إلى نتائج في التصميم ترتقي إلى مستوى الخبراء المعماريين. ومن خلال دمج تكنولوجيا المعلومات في الهندسة المعمارية، تقوم الشركة بإنشاء عالم جديد يمكن لأي شخص فيه الاستمتاع بعمل التصميمات الداخلية للمنازل.