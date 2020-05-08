الاتحاد الكوري للثقافة والنشر يؤجل معرض سيول الدولي للكتاب





تم تأجيل معرض سيول الدولي للكتاب لعام ألفين وعشرين الذي كان من المقرر تنظيمه في شهر يونيو القادم بسبب تداعيات كورونا تسعة عشر، وصرح الاتحاد الكوري لثقافة النشر بأنه اتخذ هذا القرار بعد المناقشة مع العديد من الأجهزة المعنية وهي تراقب تطورات الفيروس، حيث كان من المقرر عقد المعرض بدءا من الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين من الشهر القادم في مجمع كويكس للمعارض بالعاصمة سيول، لكن لجنة تنظيم المعرض رأت أن أوضاع كورونا في البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة الاطمئنان وأن تجمع الكثير من الناس في مكان واحد في وسط نظام التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية غير مرغوب فيه.

لهذا فإن اللجنة قررت تغيير أسلوب عقد المعرض وتأجيله بما في ذلك إلغاء الفعاليات المقامة دون اتصال عبر الإنترنت، وكان من المقرر أن تقام الدورة السادسة والعشرين لمعرض سيول للكتاب هذا العام تحت شعار " إكس واي زد XYZ: التشابك"، وهذا الشعار يعني وجود أطراف مقسمة حسب الأجيال والجنسين من خلال التشابك معا.

في هذا السياق قال الاتحاد الكوري إنه يستهدف بهذا الشعار البحث عن جمال التشابك وأخلاقية التعايش في عصر تظهر فيه الأزمة البيئية والصراعات والخلافات الاجتماعية،

تجدر الأشارة إلى أن المعرض سيتيح ساحة للاستماع إلى آراء الخبراء حسب مختلف المجالات والحوار حول الحياة اليومية التي ستتغير في المستقبل بعد كورونا تسعة عشر والعالم الذي سنعيش فيه، وسيتم جمع عدد قليل من المشاركين في بعض برامج المعرض بما فيها الندوات حول البيئة وتمكين المرأة والعمل في جيل الألفية الثالثة من أجل بثها بثا حيا أو نقلها مسجلة، ومن أهم فعاليات المعرض فقرة لمشاركة القراء تسمح بالتعرف على ثقافة الكتب الجديدة من خلال الاتصال أو غير الاتصال بالإنترنت.