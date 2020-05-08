لجنة تعزيز صناعة السينما الكورية تقدم مليونا و333 ألف تذكرة مخصومة

ⓒ YONHAP News

تعمل لجنة تعزيز صناعة السينما الكورية على توزيع مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف تذكرة من التذاكر الخاصة ذات الخصم بقيمة ستة آلاف وون أي ما يساوي حوالي خمسة دولارات من أسعار تذاكر الأفلام، وكشفت اللجنة عن تفاصيل خطتها الطارئة لدعم صناعة السينما المحلية التي كانت قد أعلنت عنها يوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الماضي، وطبقا للخطة سيتم إصدار مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف تذكرة خصم بقيمة سبعة مليارات وتسعمائة وثمانية وتسعين ألف وون، ومن المتوقع أن تأخذ شركة "سي جي في" التي تدير مائة وثمانية وستين فرعا، عدد ستمائة وأربعين ألف وسبعمائة وثلاثا وسبعين تذكرة، كما ستأخذ شركة "لوتيه سينما" التي تدير مائة وثلاثين فرعا، ثلاثمائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة واثنتين وسعبين تذكرة، حيث سيتم توزيع ستة وستين ألفا وستمائة وخمس تذكرة على مختلف دور السينما الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم إصدار تذاكر الخصم من أجل هدفين رئيسيين وهما التغلب على الأضرار التي تعرضت لها صناعة السينما المحلية نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وتفعيل الاستهلاك المحلي من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية بين أفراد الشعب.

اوضحت اللجنة أن انخفاض عدد مشاهدي الأفلام في دور السينما أدى إلى انخفاض عدد تلك الدور وأيضا إلحاق أضرار متتالية بشركات الإنتاج والتوزيع والمبدعين، ولذلك فمن الضروري تطبيع بيئة الصناعة من خلال التوجيه إلى تفعيل المشاهدة، وقد تؤثر زيادة عدد المشاهدين في دور السينما إيجابيا على المتاجر القريبة منها، فطبقا لنتيجة مسح اجرى في عام ألفين وثمانية عشر بلغ متوسط استهلاك كل اثنين من المشاهدين زارا دور السينما معا، أكثر من أربعين ألف وون في المتاجر القريبة من السينما، بما في ذلك المطاعم.

تجدرة الاشارة الي ان اللجنة تخطط لتقديم تذاكر الخصم من خلال تخصيص فترات للفعاليات بالتعاون مع دور السينما المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد وعلى الأرجح سيستفيد أعضاء مختلف الدور منها. كما تنوي اللجنة أن تجعل دور السينما تستخدم كميات محددة من التذاكر في أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد خلال ثلاثة أسابيع على الأقل، وتنوي أيضا دعم الدعاية للفعاليات عبر الاتصال بالانترنت وغير الاتصال من أجل استفادة المزيد من أفراد الشعب من تذاكر الخصم كما ستقوم بحملات من أجل التشجيع على مشاهدة الأفلام في فترات الفعاليات.