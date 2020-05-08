إنضمام الفنادق والمطاعم الفاخرة الى خدمة التوصيل المنزلي

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أصبح من الممكن طلب طبق "لحم البطة المشوية" من مطعم شركة "نولبو" للمأكولات والذي يتم طهيه في إناء خزفي ساخن، وذلك بعد ازدياد خدمة توصيل الاطعمة الفاخرة مؤخراَ. تجدر الاشارة الي أن هذا الطبق عبارة عن طعام يتم إعداده من خلال وضع بطة تحتوي على الأرز الدبق والجينسنغ والعناب والعرق سوس وغيرها في إناء خزفي مصنوع من الطين ثم شيها في فرن تبلغ درجة حرارته حوالي أربعمائة درجة لأكثر من ثلاث ساعات بعد إخراج الإناء من الفرن يتم توصيله وهو لا يزال ساخنا إلى بيت العميل، حيث يمكنه تناول الطبق ورمي الإناء الخزفي، اذا يبلغ سعرها ثمانية وستين ألف وون وهو نفس السعر عند تناولها في المطعم.

يُذكر أن أطعمة التوصيل سهلة ومريحة ولكنها غير فاخرة ولكن مع طول تداعيات كورونا تسعة عشر أصبحت أوجه أطعمة التوصيل مختلفة تماما، فقد بدأت المطاعم الغالية أو الفنادق الفاخرة وغيرها من الجهات التي لم تقدم خدمات التوصيل والتغليف حتى الآن في الانضمام إلى صفوف التوصيل، ويُعقتد أن أواني التوصيل يجب أن تكون رخيصة من أجل رميها وخفيفة من أجل النقل، لكن شركة "نولبو" غيرت هذا الاعتقاد فبالنسبة للأواني الخزفية المستخدمة في طهي البط يتم رميها بعد استخدامها مرة واحدة في الأوقات العادية لأنه يتم شيها خلال ساعات طويلة في فرن عالي الحرارة لهذا فإن الشركة تقدم الأطعمة للعملاء وهي في أفضل حالة، كما ترسل أكياسا بلاستيكية اليهم حتى يضعوا فيها الأواني ثم يرمونها.

وبدءت تنضم الفنادق الفاخرة التي تسعى إلى تقديم الخدمات عالية المستوى إلى صفوف التوصيل فمثلا، أدخلت بعض المطاعم التابعة للفنادق خدمات توصيل صناديق الوجبات عالية المستوى وتتراوح أسعار الصناديق ما بين سبعة وأربعين ألف وون ومائة واثنين وثلاثين ألف وون، وأواني هذه الصناديق جميلة وفاخرة، ويقال إن ثمن الإناء الواحد يبلغ حوالي سبعة آلاف وون، ويمكن إعادة استخدامه لأنه جميل الشكل، يبدو أن كل المطاعم ستقوم بتوصيل أطعمتها إلى البيوت في المستقبل القريب.