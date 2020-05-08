اهتمام عالمي بافتتاح دوري كرة البيسبول للمحترفين بكوريا

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بدأ دوري كرة البيسبول للمحترفين في كوريا لعام ألفين وعشرين من خلال إقامة مباريات في خمس ملاعب، بالرغم من أن المباريات الافتتاحية أقيمت دون جمهور إلا أن الكثير من الهواة يعتقدون أنه من الجيد الافتتاح.

الجدير بالذكر انه في العادة يتم اختيار مدينة بوسان كأهم المدن الكورية في مجال كرة البيسبول لكن مدينة ديغو لاقت اهتماما أكبر منها في يوم افتتاح دوري البيسبول للمحترفين هذا العام، تجدر الإشارة إلى أن ديغو كانت الأشد تضررا بفيروس كورونا من بين المناطق الكورية الأخرى حيث شهدت حوالي ستين بالمائة من إجمالي عدد المصابين في البلاد لهذا كان يقال إن فريق سامسونغ الذي يتخذ من المدينة مقرا له سيلعب مبارياته كضيف فقط حتى ولو افتتح الدوري، لكن الفريق لعب مباراة افتتاحية في المدينة مما جعل من مواطني المدينة يشعرون بمشاعر خاصة، في هذا السياق قال السيد مون يونغ سو الذي يدير محلا للأحذية لمدة خمس عشر سنة أمام مستشفى دونغ سان بالمدينة إنني أعيش لأنني لا أستطيع الموت والشيء الوحيد الذي يسعدني هو مشاهدة مباريات كرة البيسبول وأضاف أن فريق سامسونغ لم يلعب جيدا خلال السنوات الأخيرة ولهذا فإنه لم يشاهد مبارياته لكنه سيشاهدها بكل اجتهاد هذا العام، كما قالت السيدة "إيم يونغ سوك" التاجرة في سوق سومون إنها قضت يوما صعبا جدا لعدم وجود حتى زبون واحد حتى الشهر الماضي، لكنهم صبروا صبرا جميلا حتى ينخفض عدد المصابين بكورونا، وكما بدأت إقامة مباريات كرة البيسبول أيضا.

قد لاقت المباريات الافتتاحية لدوري كرة البيسبول في كوريا اهتماما من قبل مختلف أنحاء العالم ويرجع السبب في ذلك إلى أنها بدأت في وسط وقف معظم المباريات الرياضية في كل العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا. في هذا السياق، قامت قناة "إي إس بي إنESPN" الأمريكية المتخصصة في نقل المباريات الرياضية ببث المباريات الكورية بثا حيا لأول مرة في التاريخ ورغم أن البث بدأ في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت شرق أمريكا إلا أن هواة كرة البيسبول الأمريكيين تركوا تعليقات كثيرة بما فيها "كنت مشتاقا جدا إلى كرة البيسبول" و" شكرا للاتحاد الكوري لكرة البيسبول".