افتتاح حديقة تسلية للأطفال بعد توقف دام 3 سنوات

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وسط تطبيق نظام التباعد الاجتماعي التطوعي بواسطة المواطنين الكوريين، استمتع الجميع بالإجازات والمناسبات ذات المعنى الخاص، مثل عيد الطفولة ويوم الوالدين وعيد العمال أيضا، خاصة احتفالا بعيد الطفولة الذي صادف الخامس من مايو حيث أعيد افتتاح حديقة التسلية الخاصة للأطفال بعد توقف نشاطها لمدة 3 سنوات منذ افتتاحها الأول، تحمل الحديقة اسم " دوري لاند 두리랜드" تم تأسيسها بواسطة ممثل تلفزيوني يبلغ عمره 71 سنة.

الجدير بالذكر أن أغلب حدائق التسلية تم تأسيسها بواسطة الشركات الضخمة لتحقيق أرباح مالية عالية، لكن هذه الحديقة تأسست بواسطة شخص واحد لذلك فقد اضطر إلى أخذ قروض مالية ضخمة تبلغ حوالي 150 مليون وون كوري أي حوالي 130 ألف دولار، كان المبلغ الاستثماري الذي ضخّه هذا الممثل بنفسه هو 170 ألف دولار، اي بمعنى انه حصل على قرض بمقدار ثلثي إجمالي المبلغ الاستثماري، وكانت قد افتتحت هذه الحديقة لأول مرة قبل 30 سنة، وخلافا للحدائق الأخرى، استطاع الزوار دخولها مجانا بدون دفع أجرة دخول ولذلك تراكم العجز المالي عليه من ثم توقف عن إدارة الحديقة وأقفل أبوابها، ثم بعد 3 سنوات، أعاد افتتاحها، هذه المرة صار يتلقى مبلغا رمزيا كأجرة دخول.

كان يتمنى افتتاح الحديقة الشهر الماضي لكن انتشار فيروس كورونا جعله ينتظر لمدة شهر حتى يستقر الوضع. يتمنى صاحب حديقة التسلية “두리랜드” أن يستمتع الزوار بالحديقة بكل راحة، كما يتيح للزوار استخدام مقهى الأطفال الموجود داخل الحديقة مجانا، في هذا المقهى، يقضي الأطفال أوقاتا طويلة، بينما أغلب المقاهي تحدد ساعات الاستخدام لكي يزيد عدد زوارها أكثر لكنه لا يريد ذلك كما تتميز الحديقة بزاوية خاصة حول تعلم الأمور المتصلة بالسلامة، حيث يتعلم أفراد الأسرة مع الأطفال كيفية إطفاء الحرائق، وكيفية الإنعاش القلبي عند الطوارئ، وغيرها.