مناشدات بتغيير بعض عادات ثقافة الأكل الكورية

ⓒ Getty Images Bank

الكثير من الأجانب يحبون تناول الأطعمة الكورية بسبب طعمها اللذيذ، وكثرة مكوناتها من اللحوم والخضراوات والأسماك والمنتجات البحرية وغيرها، كما يحب الأجانب وجود أنواع عديدة على طاولة واحدة، من الأطباق الرئيسية والأطباق الجانبية حيث يستطيعون تذوق مختلف أنواع الأطعمة في آن واحد لكن منذ انتشار فيروس كورونا 19، وتنفيذ أنظمة الحجر الصحي في الحياة اليومية، مثل غسل الأيدي بالصابون لمدة دقيقة على الأقل، بدأ ألشك في هذه الثقافة الخاصة بتناول الوجبات الكورية، ففي الآونة الأخيرة لاحظ أن ثقافة الأكل الكورية لديها بعض المشاكل المحتاجة إلى تحسين مثلا، الاشتراك في الأطعمة ففي البلدان الأخرى، يأكل كل واحد من طبقه، وفي العالم العربي يشترك الكل في الطعام معا، لكن كل شخص لديه طبق وفيه ملعقة أو شوكة لكي يستطيع نقل الطعام إلى طبقه، أما في ثقافة الأكل الكورية، يشترك الكل في الأطباق الرئيسية والجانبية والحساء وأي شيء معا، بدون تقسيمها كما لاحظ في بعض المطاعم الكورية وجود سلة قمامة بجانب كل طاولة، ولا يوجد مثل هذا المشهد إلا في كوريا فقط.

يذكر ان هناك شيء آخر فبعض البنات والنساء يشتركن في فنجان القهوة أو المشروبات في المقهى يطلبن مختلف أنواع المشروبات، ثم يشتركن فيها بدلا من تناول كل واحدة مشروبا واحدا، مثل هذه الطرق في تناول الطعام والشراب لم تكن موضع اهتمام الناس حتى ظهر فيروس كورونا، حيث أصبح الامر يحتاج لمراجعة بعض الأشياء التي يجب إلغاؤها أو تحسينها للحفاظ على الصحة والنظافة، في هذا الشان ينصح الخبراء بعدم الاشتراك في الأطعمة حتى فيما بين أفراد الأسرة، كما ينصحون المطاعم بتقديم الطعام والأطباق الجانبية لكل واحد على حدة، وإبعاد سلة القمامة عن طاولة الطعام وتجهيزها بغطاء، وعدم وضع صندوق خاص بالملاعق والعصى على كل طاولة، ففي البلدان الأخرى يتم تقديم الملاعق والشوك والسكاكين عند تقديم الطعام وهذا أفضل، تجدرة الاشارة الي ان تناول الطعام مع الأصدقاء والزملاء يسمى ذلك بـ"المَوَدّة الكورية"، لكن الآن من الأفضل تغيير ثقافة الأكل الكورية.