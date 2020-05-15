استبيان يكشف رأي الشباب الكوريين في وضع الحرب بين الكوريتين

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نظام الخدمة العسكرية في كوريا إجباري، حيث يجب على أي شاب في عمر محدد القيام بالخدمة العسكرية، أما المدة فتختلف حسب السلاح الذي سيلتحق به، فتكون21 شهرا في القوات البرية، و 23 شهرا في القوات البحرية، بعض الشباب حسب الظروف يقومون بالخدمة العسكرية من خلال العمل في الهيئات أو لمدة مختصرة مثل لاعب كرة القدم العالمي "سون هونغ مين" الذي قضى خدمته العسكرية لمدة ثلاثة أسابيع فقط، وكان ذلك تقديرا لمساهمته في فوز المنتخب الكوري في مباريات كأس العالم، تجدر الاشارة الي ان اغلبية الشباب الكوريين الذين أكملوا خدمتهم العسكرية يقولون إنهم لا يريدون دخول المعسكر مرة أخرى.

الجدير بالذكر ان شبه الجزيرة الكورية دائما تشهد أزمات بسبب تهديدات كوريا الشمالية، قبل سنوات كانت هذه المنطقة ذات أكبر احتمال لوقوع أي شكل من اشكال النزاع بسبب اختبارات كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ، لذلك تم وضع سؤال علي الانترنت يقول " اذا وقعت حرب فهل يهرب الشباب الكوريون الجنوبيون؟ "، كانت أغلب الإجابات تقول " نعم أعتقد ذلك ولن يبقى في هذه المنطقة إلا كبار السن "، قد تم توجيه هذا السؤال بالفعل للشباب وردا على ذلك، أجاب واحد من بين كل أربعة شباب بأنه سينضم للوحدة العسكرية للدفاع عن وطنه، بينما أجابت قلة من البنات فقط بنفس الإجابة لكن أغلبهن أجبن بأنهن سيساعدن الجنود بمختلف الوسائل، كانت نسبة المستجوبين الذين سوف يهربون إلى منطقة أخرى خالية من الخطر، أو إلى بلد آخر14.1 بالمائة و3.1 بالمائة.

يذكر أنه عندما زادت الأزمة في شبه الجزيرة الكورية بتهديدات كوريا الشمالية، عبر الكثير من الشباب عن نياتهم المشاركة في الحرب وليس الهروب، لان الهروب إلى منطقة أخرى خارج العاصمة سيول وداخل شبه الجزيرة الكورية ليس له جدوى لأن الهجمات بالصواريخ والأسلحة النووية سوف تشمل جميع أراضي البلاد، قد عبر الشباب في سن العشرينيات عن رغبتهم في المشاركة في الحرب مباشرة، بينما عبرت فئة الأعمار المتوسطة والكبيرة، عن رغبتهم في مساعدة الجنود والقوات.