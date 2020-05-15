سلسلة تعليم الغناء الكوري على الإنترنت في مصر

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صرح المركز الثقافي الكوري بمصر بأنه افتتح الحلقة الأولى من سلسلة تعليم الغناء الكوري "كي بوب" عبر الإنترنت لجميع محبي الثقافة الكورية والكي بوب في مصر، في السادس من شهر مايو الحالي.

وأوضح المركز أنه ظل يقدم حلقات تعليم الكي بوب سنويا خارج الإنترنت، لكنه قرر تقديم الحلقة عبر الإنترنت للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وقدم الحلقة "بارك يونغ مين"، وهو مدرب كوري لديه خبرة كبيرة في تدريب الموهوبين الكوريين على الغناء في البرامج الكورية المشهورة، مثل كيبوب ستار وغيرها، كما أنه يدير قناته الخاصة على يوتيوب.

ويعتبر بارك من الشخصيات المشهورة بين محبي موجة الثقافة الكورية هاليو من المصريين لأنه قدم حلقة من الكي بوب في العام الماضي أيضا.

وتصدرت أغنية «إيتوان كلاس» من الدراما الكورية، التي تحظى بشهرة كبيرة في كوريا وحول العالم، حلقات التعليم. وبلغ عدد المتصلين بصفحة المركز على فيسبوك في آن واحد أكثر من ثلاثمائة شخص.

وتوجه المتابعون بمختلف الأسئلة إلى بارك ثم تلقوا إجابات من قبله من خلال حوالي ألف تعليق. وأعجبت قدرة بارك على الغناء الكثير من المتابعين حيث قالوا إنهم شعروا كأنهم يستمتعون بعرض غنائي وليس محاضرة.

وطلبوا مواصلة مثل هذه الحلقات في المستقبل أيضا. ودعا مدير المركز الثقافي الكوري" يانغ سانغ كون" محبي ومتابعي الثقافة الكورية في مصر إلى الاستمتاع بمتابعة حلقات الكي بوب التي سوف يقدمها المركز أيام الأربعاء من كل أسبوع، بداية من الساعة الواحدة ظهرًا وعلى مدار شهر كامل.