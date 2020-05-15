فوز هيون ديه إلكتريك بعدد من العقود في السعودية

نجحت شركة هيون ديه إلكتريك الكورية في الفوز بعدد من العقود الخاصة لبيع الأجهزة الإلكترونية الكورية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة إنها أبرمت عقدين خاصين مع كل من شركة الكهرباء السعودية وشركة أرامكو بشأن إمدادهما بالأجهزة الإلكترونية عالية الجهد.

يذكر أن الشركة فازت خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بعقود ذات صلة في السعودية تتجاوز قيمتها ستين مليار وون، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال مسؤول في الشركة إن السعوية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية في مختلف أنواع الصناعات إلى جانب صناعة النفط الحالية، وأن الشركة ستبذل المزيد من الجهود لمواصلة تحقيق نتائج ممتازة هناك.