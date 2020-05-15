أنشاء أول مشروع فندق قرية في كوريا الجنوبية

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يتحول شارع كوهان 고한 رقم ثمانية عشر في منطقة جونغ سون بمقاطعة كانغ وون الواقعة في شرق البلاد إلى أول فندق قرية، في هذا الصدد قالت إدارة المنطقة إن السكان في الشارع أخذوا مبادرة لإنشاء جمعية تعاونية خاصة بفندق القرية في شهر فبراير الماضي وقاموا بتحويل الموارد البشرية من السكان والموارد المادية في المتاجر بالشارع إلى الشارع رقم ثمانية عشر من فندق القرية، ومن المتوقع أن تقيم الجمعية التعاونية مراسم افتتاح فندق القرية يوم التاسع عشر من هذا الشهر وستقوم بتسويق الفندق بشكل مكثف، حيث سيتم استخدام البيوت الفارغة في الشارع كغرف للفندق بعد إصلاحها بينما سيستخدم مركز القرية كقاعة للمؤتمرات كما ستتحول محلات التصوير والحلاقة والمقاهي التي تعمل بالفعل إلى مرافق للفندق وستصبح المطاعم في الشارع بما فيها مطعم صيني ومطعم للحم المشوي إلى مطاعم تابعة للفندق الكبير.

من المتوقع أن يتم تنظيم عدد من برامج المعايشة الخاصة لقرية "كوهان" من أجل إسعاد السياح من الأسر بما في ذلك صنع الزهور الطبيعية باستخدام "إل إي دي"، أي الصمام الثنائي الباعث للضوء وفن زراعة النباتات، خلافا للفنادق العادية لا يتم إنشاء مرافق جديدة بل يتم ربط محلات القرية التي تشتغل بالفعل من أجل إدارتها كفندق واحد والجمعية التعاونية المكونة من أحد عشر محلا في الشارع نجحت في تحقيق هذه الفكرة وقام السكان بتجميل الأزقة التي تضم الكثير من البيوت الفارغة وغير المرتبة بأنفسهم بحيث أصبحت القرية مشهورة بنجاحها في إعادة إحياء المدن.