تزايد عدد المتقاعدين الكوريين الذين يعانون من عجز في تغطية تكاليف المعيشة

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اتضح أن المتقاعدين الكوريين عن العمل الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عاما يصرفون مليونين وخمسمائة وعشرين ألف وون من تكاليف المعيشة شهريا بالمتوسط لكنهم يرون أنهم في حاجة إلى أكثر من أربعة ملايين وون شهريا إذا حافظوا على مستوى المعيشة القابل لتنظيم اللقاءات مع الآخرين والتمتع بالأنشطة الترفيهية، جاء ذلك في تقرير أصدره مركز دراسة السعادة التابع لمجموعة هانا 하나 للتمويل بعنوان "طريقة عيش المتقاعدين الكوريين عن العمل" أعد المركز هذا التقرير من خلال بحث أخير شمل ألف متقاعد من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين خمسين وأربعة وستين عاما في أكبر خمس مدن كورية بما فيها سيول، وطبقا للتقرير ينفق المتقاعدون الكوريون مليونين وخمسائة وعشرين ألف وون شهريا كتكاليف المعيشة، بانخفاض يبلغ حوالي 30% مقارنة مع قبل التقاعد وقالوا إنهم في حاجة إلى ما بين أربعة ملايين وخمسة ملايين وون شهريا من أجل التمتع بمستوى معيشة جيد.

لكن الواقع كان مختلفا فقد واجه ستة من بين كل عشرة متقاعدين صعوبات في تغطية تكاليف المعيشة، حيث قال 20% منهم إنهم يواجهون صعوبات كثيرة في تغطية التكاليف بينما قال 40% منهم إنهم يواجهون قدرا قليلا من الصعوبات، كما قال 12% منهم فقط إنهم لا يواجهون أي صعوبات، وتبين أن 59% منهم انتقلوا إلى بيوت أرخص أو أضيق من أجل توفير تكاليف المعيشة كما أجاب هؤلاء بأنهم يعتمدون على الأنشطة الاقتصادية من أجل كسب تكاليف المعيشة بعد التقاعد من العمل، حيث يقوم أكثر من نصف عدد المتقاعدين بإعادة الحصول على فرص عمل أو إنشاء مشروعات صغيرة.

كما قال 65% ممن لا يحصلون على فرص عمل حاليا إنهم يستعدون للقيام بأنشطة اقتصادية، وبلغ متوسط دخول أنشطتهم الاجتماعية مليونين وخمسمائة وثمانية وخمسين ألف وون شهريا وتبين أن 54% من المتقاعدين يدخرون مليونا وعشرة آلاف وون شهريا بالمتوسط استعدادا للشيخوخة.