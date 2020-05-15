الجمعية الأردنية لخريجي برامج كويكا تقدم دعما غذائيا للعائلات الضعيفة المتأثرة بفيروس كورونا

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قامت الجمعية الأردنية لخريجي برامج الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" بالتبرع بطرود غذائية لـ340 عائلة من ذوي الدخل المحدود في ست محافظات في الأردن، وهم الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجاء هذا التبرع تماشيا مع مهمة الجمعية لدعم رفاهية المجتمعات المهمشة، على أمل أن تخفف الطرود الغذائية الصعوبات التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض في الأردن والتي تفاقمت بسبب جائجة كورونا.

وتأسست الجمعية الأردنية لخريجي برامج كويكا، "كاج"، في عام 2008 كمنصة لأكثر من 800 مشارك في برامج كويكا التدريبية للحفاظ على العلاقة التعاونية الوثيقة بين كوريا الجنوبية والأردن وتعزيزها، ونظمت الجمعية العديد من الأنشطة الخيرية للتنمية المحلية في الأردن بالتعاون مع مكتب كويكا الفرعي في الأردن.

الجدير بالذكر أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" هي الوكالة الحكومية الكورية التي تقدم مساعدات إنمائية رسمية لـ112 دولة حول العالم، وتقوم بدعم توفير الخدمات الصحية في حالات الطوارئ، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

كما تقدم دعما لبرامج حماية الطفل للمدارس في المناطق الأكثر ضعفا في الأردن بالتعاون مع منظمة اليونيسف كمساهمة ودية في جهود الاستجابة لفيروس كورونا في الأردن.