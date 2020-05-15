كوريا الجنوبية تزود العراق بمعدات طبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا

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زودت كوريا الجنوبية العراق بمعدات طبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت السفارة الكورية لدى العراق إن الحكومة الكورية زودت العراق بـ282 معدة اختبار تفاعل البوليمرز المتسلسل للنسخ العكسي التي تمكن السلطات الصحية العراقية من إجراء فحوص على 28 ألفا و200 شخص.

كما تم تزويد العراق بـ9 آلاف و480 معدة اختبار للأجسام المضادة لدعم الجهود المبذولة في سبيل مكافحة جائحة فيروس كورونا. وقد وصلت هذه المعدات إلى العراق خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من مايو الجاري.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قد نجحت في السيطرة على تفشي الوباء بعد اختبار ما يقارب من نصف مليون شخص. وبناء على هذه الخبرة، برزت كوريا الجنوبية كدولة من أفضل دول العالم لإنتاج معدات اختبار فيروس كورونا.

وفي الواقع، تلقت كوريا طلبات من 120 دولة لتزويدها بمعدات الفحص. وعلى الرغم من الطلب العالمي المتزايد عليها، تمكنت كوريا من توفيركمية من هذه المعدات إلى العراق حيث ستسهم في تشخيص وتعقب وعلاج مرضى فيروس كورونا في العراق نظرا لسرعتها ودقتها العالية.

وقالت السفارة الكورية في العراق إن الحكومة الكورية تأمل في أن تسهم هذه المساعدات في دعم الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا في العراق حتى تعود الحياة لطبيعتها في أقرب وقت ممكن.