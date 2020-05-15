المركز الثقافي الكوري في القاهرة ينظم حفلا للفنون التقليدية الكورية عبر قناة يوتيوب

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أقام المركز الثقافي الكوري في القاهرة يوم الرابع عشر من مايو الجاري الحفل الثاني لفاعلية "فنون كلاسيكية بأنامل شابة" عن طريق البث المباشر على قناته على يوتيوب.

وشمل الحفل عروضا من الفن التقليدي الكوري مترجمة باللغة العربية، تقدمها مجموعة من طلبة وخريجي جامعة كوريا الوطنية للفنون.

وكان المركز الثقافي الكوري قد بدأ نهاية شهر أبريل الماضي عبر صفحته على يوتيوب في بث مباشر لمجموعة الحفلات الموسيقية الافتراضية تحت عنوان "موسيقى كلاسيكية بأنامل شابة" ، حيث تم بث أولى الحفلات يوم الثلاثين من أبريل الماضي.

وتم تنظيم هذه الحفلات بالتعاون مع جامعة كوريا الوطنية للفنون وهي جامعة الفنون الوطنية الوحيدة في كوريا الجنوبية، وتضم العديد من التخصصات في مجالات الموسيقى والدراما والسينما والتلفزيون والوسائط المتعددة والرقص والفنون البصرية، بالإضافة إلى الفنون التقليدية الكورية.

نبيلة: وقال مدير المركز الثقافي الكوري "يانغ سانغ غون" إن الحفلات تهدف إلى إعطاء دفعة من الأمل وإشاعة أجواء من التفاؤل في ظل أزمة فيروس كورونا، فضلا عن الترفيه عن المشاهدين الملتزمين بالحجر الصحي المنزلي.

https://youtu.be/YjSH4mDMfe4