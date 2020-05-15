



أعلنت السفارة الكورية لدى الأردن أنه سيبدأ عرض مسلسل الدراما الكورية الشهيرة "حب في ضوء القمر" يوم الثلاثاء القادم، أي فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، في الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة "رؤيا" الأردنية مع ترجمة إلى اللغة العربية.

وأضافت السفارة أن هذا المسلسل سيتم بثه خمس مرات أسبوعيا من يوم الأحد إلى يوم الخميس في الساعة الخامسة والنصف مساء.

وتدور قصة مسلسل "حب في ضوء القمر"، الذي تم بثه لأول مرة على قناة التلفزيون الكوري "كي بي إس" في عام 2016، حول أحداث وقعت في أروقة القصر الملكي في عصر مملكة "تشوسون" في القرن التاسع عشر، وهو عبارة عن دراما رومانسية كوميدية حازت على إعجاب النقاد والمشاهدين، حيث كانت نسبة متابعته هي الأعلى ، وبلغت 23.3%.

وكان هذا المسلسل قد تم بثه عبر تلفزيون البحرين في شهرمايو العام الماضي، كما سبق وأن تم بثه في بعض الدول العربية عبر القنوات الفضائية.

وقالت السفارة الكورية في الأردن إنه بعد مسلسل "حب في ضوء القمر" سيعرض قريبا المسلسل الكوري الآخر "الإشارة" على قناة "رؤيا" أيضا، داعية محبي المسلسلات الكورية لعدم تفوت فرصة المشاهدة.