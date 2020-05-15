مونستا إكس تؤجل جولتها المقررة في أمريكا الشمالية بسبب كورونا

ⓒ STARSHIP ENT

أجلت فرقة "مونستا إكس" جولتها الغنائية في أمريكا الشمالية.

وقالت شركة "ستارشيب" الترفيهية إنها قررت تأجيل جولة فرقة "مونستا إكس" التي كان من المقرر إقامتها خلال شهريْ يونيو ويوليو القادمين في الولايات المتحدة وكندا.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بإعادة جدولة مواعيد جولة الفرقة بعد تحقيق الاستقرار في أوضاع تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يتم تنظيم حفلات غنائية في 17 مدينة في أمريكا الشمالية، بدءا من مينيابوليس بالولايات المتحدة يوم الثاني من يونيو القادم لتمتد ليوم الحادي عشر من يوليو.

وكانت فرقة "مونستا إكس" قد ألغت أول حفل غنائي لها كان مقررا يومي التاسع والعاشر من مايو الجاري في سيول.