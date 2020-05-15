بي تي إس تقيم حفلا حيا في يونيو عبر الإنترنت بسبب كورونا





قالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إن فرقة "بي تي إس" ستقيم حفلا حيا عبر الإنترنت في شهر يونيو القادم .

وأضافت الشركة إن الفرقة ستوجه دعوات لمعجبيها من جميع أنحاء العالم لمشاهدة ذلك الحفل على الإنترنت، نظرا لأنها قد أجلت جولتها العالمية المقررة لهذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيتم بث حفل فرقة "بي تي إس" على الهواء بعنوان "بانغ بانغ كون ذا لايف" في الساعة السادسة من مساء يوم الرابع عشر من يونيو القادم حسب توقيت كوريا.

وكانت الفرقة قد قدمت عرضا مجانيا عبر الإنترنت ضمن جهودها للتواصل مع معجبيها في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا، وبلغ عدد مشاهديه 2.4 مليون شخص.