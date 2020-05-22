بث مهرجان كيكون لهذا العام عبر يوتيوب

إدريس بوودينة: الغربة هي أصعب شيء بعد كورونا
2020-05-22
#أخبار الساحة الفنية l 2020-05-25
من المقرر أن يتم بث فعاليات مهرجان كيه كون للأغاني والثقافة الكورية لهذا العام على مدار 24 ساعة خلال الفترة من يوم العشرين وحتى السادس والعشرين من يونيو القادم عبر قناة "إم نت كيبوب" على يوتيوب.
ولم يتم حتى الآن تحديد الفنانين المشاركين في هذا المهرجان، لكن اللجنة المنظمة قالت إن حوالي 30 من فناني الكيبوب سيقدمون أغانيهم فيه.
2020-05-22
2020-05-22
2020-05-22
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