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بث مهرجان كيكون لهذا العام عبر يوتيوب

#أخبار الساحة الفنية l 2020-05-25

من أغانى القمة

من المقرر أن يتم بث فعاليات مهرجان كيه كون للأغاني والثقافة الكورية لهذا العام على مدار 24 ساعة خلال الفترة من يوم العشرين وحتى السادس والعشرين من يونيو القادم عبر قناة "إم نت كيبوب" على يوتيوب.

ولم يتم حتى الآن تحديد الفنانين المشاركين في هذا المهرجان، لكن اللجنة المنظمة قالت إن حوالي 30 من فناني الكيبوب سيقدمون أغانيهم فيه.

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