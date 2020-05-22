سوبر إم تقيم حفلا غنائيا على الإنترنت بسبب كورونا





أقامت فرقة "سوبر إم" حفلها الغنائي على الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تم بث هذا الحفل على الهواء مباشرة يوم السادس والعشرين من أبريل الماضي عبر المنصة الإلكترونية للبث التلفزيوني "نيفر في لايف".

وقالت شركة "إس إم" الترفيهية إن حوالي 75 ألفا من معجبي فرقة "سوبر إم" قد شاهدوا الحفل الذي قدمت فيه الفرقة 18 أغنية حيث قام المعجبون بالتواصل مع أعضاء الفرقة وبكتابة تعليقاتهم على الحفل عبر غرفة الدردشة المصاحبة.

وتخطط الفرق الأخرى، مثل "إن سي تي 127"، و"تي في إكس كيو"، و"سوبر جونيور" لتنظيم حفلات مماثلة خلال شهرمايو الجاري.