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بلاك بينك تكشف عن سلسلة ألبومات منفردة جديدة لها الشهرالقادم

#أخبار الساحة الفنية l 2020-05-25

من أغانى القمة

ⓒ YG Entertainment

قبل إصدارها أول ألبوم كامل في سبتمبر، ستقوم فرقة "بلاك بينك" بالكشف عن سلسلة ألبومات منفردة جديدة لها في شهر يوليو القادم.

وذكرت شركة "واي جي" الترفيهية أنه تم تسجيل أكثر من 10 مقاطع وهي جزء من ألبوم الفرقة الجديد المقرر إصداره في سبتمبر القادم.

وسيتم إصدار هذا الألبوم على ثلاث مراحل ، حيث سيتم الكشف عن ألبومين منفردين في يونيو وألبوم منفرد آخر خلال شهري يونيو وأغسطس.

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