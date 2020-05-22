عودة إن سي تي 127 بإصدار ألبوم جديد

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عادت فرقة "إن سي تي 127" يوم الثاني والعشرين من مايو الجاري من خلال برنامج "ميوزيك بنك" لتفلزيون "كي بي إس"، حيث قامت الفرقة بأداء أغنيتها الجديدة بعنوان "بونتشي".

وتعد هذه الأغنية واحدة من 17 أغنية لألبومها المعاد تجميعه بعنوان "نيو زون: الجولة الأخيرة".

وقد تم بيع مليون و210 آلاف وحدة من ألبوم الفرقة الثاني الكامل، وتصدر ألبومها الثاني المعاد تحجميعه "نيو زون: الجولة الأخيرة" قوائم الموسيقى المختلفة في كوريا واليابان والصين بعد الكشف عنه يوم التاسع عشر من مايو.