الألبوم المفرد الثاني لشوغا من بي تي إس يتصدر قائمة آيتيونز في 80 دولة ومنطقة

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تصدر الألبوم المنفرد الثاني الجديد للمطرب "شوغا" عضو فرقة "بي تي إس" قائمة "آيتيونز" في 80 دولة ومنطقة حول العالم.

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إن هذا الألبوم بعنوان "دي-2" الذي تم الكشف عنه يوم الثاني والعشرين من مايو قد تصدر قائمة "آيتيونز" في 80 دولة ومنطقة، منها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال والسويد والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليابان وبيرو.

كما تصدرت الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد بعنوان "ديه تشوي تا" المستوحاة من الموسيقى العسكرية الكورية التقليدية القديمة، قوائم الموسيقى في 50 دولة ومنطقة على مستوى العالم.