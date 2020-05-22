الدوري الكوري لكرة القدم يحظى باقبال عالمي

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تحظى العديد من مجالات الثقافة الكورية بالشهرة العالمية من ضمنها، الأغاني الكورية "كي بوب"، والدراما الكورية، ثم الطب الكوري والحجر الصحي وكيفية التصدي إلى انتشار الفيروس كورونا 19، الا أن مؤخراً بدأ ينتشر نوع جديد من الثقافة الكورية في العالم، وهو كرة القدم الكورية، بينما توقفت جميع المباريات الرياضية أو إقامة البطولات، افتتحت مباريات كرة القدم في كوريا، وأصبحت هي الدولة الوحيدة التي تُجري المباريات وسط انتشار الفيروس.

تجدر الاشارة الي ان جميع المباريات بدون متفرجين وتم بث المباريات على الهواء في الوقت الحقيقي إلى دول العالم، وهو ما يحظى بإقبال هائل من قبل عشاق كرة القدم حول العالم، تبين أن المباراة الافتتاحية للدوري الكوري تم بثها إلى 36 دولة من دول العالم، ومن بين تلك الدول سجلت تركيا وإسبانيا والبرازيل والأرجنتين نسبة عالية من عدد المشاهدين.

يذكر انه تم افتتح دوري البيسبول للفرق المحترفة مؤخرا أيضا، وتلقى إعجابا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن المشجعين الأمريكيين لا يشاهدون المباريات فقط، بل يشجعون بعض الفرق ويكتبون كلمات تشجيع على موقع الإنترنت، من خلال هذة المباريات الرياضية، يتواصل الشعب الكوري مع شعوب العالم.