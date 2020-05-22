اتفاق بين الحكومة الكورية وخبراء التعليم من اجل تغيير نظام الفصل الدراسي

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من المعلوم أن الدراسة تبدأ في كوريا في فصل الربيع أي في شهر مارس وتنتهي في شهر يوليو هذا للمدارس، اما الجامعات في شهر يونيو ثم تبدا إلاجازة الصيفية لمدة شهر أو شهرين، بعد ذلك يبدأ الفصل الدراسي الخريفي في أول سبتمبر وينتهي في ديسمبر، تجدر الاشارة الي إن كوريا واليابان فقط تطبقان هذا النظام الدراسي وأن أغلب البلدان تطبق نظام الفصل الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر، ألان بسبب تأجيل موعد بدء الفترة الدراسية الربيعية نتيجة انتشار الفيروس كورونا 19، بدا يشدد البعض على ضرورة تغيير موعد بدء الدراسة إلى شهر سبتمبر، كان ذلك منذ فترة طويلة لكنهم يقولون إن الوقت قد حان لتغيير هذا النظام.

الجدير بالذكر أن الحكومات السابقة كانت تدرس هذا الموضوع بشكل جدي، وتم التوصل إلى اتفاق بين المسؤولين الحكوميين والخبراء في مجال التعليم والتدريس، علي ضرورة تطبيق نظام بدء الدراسة من شهر سبتمبر لكن هناك عوائق مادية ومالية، لأن النظام الحالي يبدأ الدراسة في شهر مارس وبعد 6 أشهر يجب قبول طلاب جدد قد يزداد عدد الطلاب، ومعنى هذا أنهم يحتاجون لفصول جديدة وهو ما يتكلف كثيرا، او على الطلاب الذين بدؤوا الدراسة في شهر مارس أن يتوقفوا عن الدراسة لمدة حوالي 6 أشهر، بعد انتهاء الفترة الدراسية في شهر يوليو، حيث يؤدي ذلك إلى اضطراب كبير فيما بين الطلاب، وأيضا في دائرة التعليم، على الرغم من أن أغلب المسؤولين المعنيين يدركون ضرورة تغيير النظام الدراسي لكنهم لم يستطيعوا تغييره، أما الآن توقفت الدراسة بشكل إجباري بسبب انتشار الفيروس لذلك يريدون الاستفادة من هذه الفترة.

يذكر أن كوريا طبقت نظام الدراسي الربيعي، منذ استعمار القوات اليابانية لشبه الجزيرة الكورية.