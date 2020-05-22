جدل بشأن مشروع قانون يمنح الأبناء حق اختيار اسم العائلة

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في الماضي كان القانون الكوري ينص على تسمية اسم المولود باسم عائلة أبيه لكن الان اصبح من الممكن ان يكون للمولود الجديد اسم مختلف عن عائلة ابيه، مثلا في أوربا والولايات المتحدة وحتى في اليابان، إذا تزوجت امرأة يتم تغيير اسم عائلتها من عائلة أبيها إلى عائلة زوجها، ليكون اسمها مع نفس اسم عائلة الزوج لكن هذا ليس إجباريا، بل هو أمر تقليدي اختياري، حيث تُغير أغلب الزوجات إلى اسم عائلة أزواجهن، بينما بعضهن يحافظن على اسم عائلاتهن حتى بعد الزواج. أما في كوريا، فلا تُغير النساء اسم عائلاتهن إلى اسم عائلات الأزواج بعد الزواج، لكن المولود يجب أن يسمى باسم عائلة أبيه ،يشار الي ان المجتمع الكوري يشهد نسبة عالية من الطلاق حيث تربي الأمهات أولادهن، ثم يتزوجن رجلا جديدا، قد يكون اسم عائلة الولد واسم عائلة الزوج الجديد مختلفيْن، وبالتالي قد يكون هذا الولد عرضة للتساؤلات من قبل الآخرين حول سبب اختلاف اسم عائلته عن اسم عائلة أبيه إذن في هذه الحالة يمكن تغيير اسم عائلة الولد إلى اسم عائلة أبيه الجديد بسبب زواج أمه لكنه لا يستطيع تغيير اسم عائلته إلى اسم عائلة أمه، ولذلك يرى الناس أن القانون القائم غير معقول وغير مناسب للمجتمع حاليا، وبمناسبة يوم الوالدين الذي صادف الثامن من شهر مايو، تم تقديم مشروع لتغيير القانون الحالي، بحيث يمنح القانون المعدل للوالدين حق اختيار اسم العائلة للأبناء، إذا صادق البرلمان على ذلك، فسوف يستطيع المولود اختيار اسم عائلة أبيه أو عائلة أمه حسب الظروف.