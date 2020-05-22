بدء إنفاق الكوريين للدعم المالي الحكومي في المحلات الغذائية

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قدمت الحكومة الكورية دعما للإغاثة ضد فيروس كورونا. وهذا الدعم المالي اختياري حيث يمكن تسلمه وإنفاقه، أو التبرع به إلى الحكومة مرة أخرى. وقد عبر عدد من البرلمانيين وكبار المسؤولين في الحكومة والدائرة الاقتصادية عن نيتهم التبرع به. وجاء هذا الدعم المالي الحكومي لمساعدة الأسر المحتاجة إلى المال بسبب قلة الدخل نتيجة لانتشار الفيروس كورونا 19، كما يهدف إلى مساعدة المتاجر والمحلات التي تعاني من نقص المبيعات. ويُقدَر مبلغ الدعم بحوالي 400 ألف وون، أي 370 دولار تقريبا للفرد الواحد ويقدر المبلغ بالنسبة للأسر المكونة من 4 أشخاص، حوالي مليون وون، أي اكثر من ألف دولار، تجدر الاشارة الي ان مَن تسلم هذا المبلغ في الأسبوع الماضي بالحساب البنكي أو عبر بطاقة الائتمان أو ورقة البضائع بدأ إنفاقه بالفعل. اتضح أن عددا من المواطنين أنفقوا هذا الدعم في المحلات لشراء المواد الغذائية أو في المطاعم لتناول الوجبات أو في الأسواق وغيرها، اما الشباب فاشتروا بهذا المبلغ أجهزة إلكترونية مثل سماعات الأذن اللاسلكية، عبر عدد كبير من الشباب عن رغبتهم في شراء نظارات أو عدسات جديدة بهذا المبلغ ولذلك ستحقق محلات النظارات مبيعات إلى حد ما.

يذكر ان هناك بعض المتاجر أو الأماكن التي لا تقبل هذا الدعم المالي، مثل المحلات الضخمة، كما ان هناك موعد نهائي لإنفاق هذا المبلغ وهو نهاية شهر أغسطس أي بعد ثلاثة أشهر.