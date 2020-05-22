وزارة الثقافة الكورية تنظم اسبوع التنوع الثقافي العالمي الخامس





من المقرر أن تنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بالتعاون مع ست وعشرين مؤسسة ثقافية إقليمية أسبوعا خاصا للتنوع الثقافي لعام ألفين وعشرين من الحادي والعشرين وحتى السابع والعشرين من هذا الشهر، يُشار إلى أن الوزارة الكورية ظلت تنظم هذا النوع من الأحداث الثقافية دورياَ في يوم الحادي والعشرين من شهر مايو الذي اختارته الأمم المتحدة كيوم للتنوع الثقافي العالمي في عام ألفين وخمسة عشر.

يذكر أن أسبوع التنوع الثقافي الذي يصادف عامه الخامس هذا العام سيقام تحت شعار "هيا نستمتع بالتباين"، وسوف يعقد مختلف الأحداث والمحاضرات عبر الإنترنت من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا تسعة عشر. وخلال فترة الأسبوع سيتم بث محاضرة خاصة عبر يوتيوب بعنوان "ربع ساعة تغير العالم" في الساعة السادسة من بعد ظهر كل يوم، ويمكن مشاهدة جميع فيديوهات المحاضرات التي سيتم تقديمها أيضا بلغة الإشارة عبر قناة "سيباسي 세바시" على يوتيوب في الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الرابع من الشهر القادم.

ومن المتوقع أن يتحدث البروفسور "تشيه جيه تشون최재천" عالم البيئة المعروف بلقب "الدكتور المتخصص في النمل"، والبروفسور "كيم تشان هون김찬호" المشهور بلقب "عالم الإنسانيات"، عن أهمية وإمكانية التنوع من منظور عالمي، وذلك يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من هذا الشهر، كما ستتحدث الكاتبة "إيه را يونغ이라영" عن قيمة عمل المرأة التي تم التستر عليها في الحياة اليومية تحت شعار "مائدة طعام ترحب بالجميع" أما المحامية "كيم ييه وان김예원" في مركز حقوق الإنسان لذوي الإعاقة فسوف تتحدث عن حق الجميع في التمتع بالاحترام من خلال سن قانون مكافحة التمييز ضد ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى ذلك سيلقي الإعلامي الأمريكي "تايلر راش" محاضرة بعنوان "فرص ستجلبها مختلف التجارب الثقافية" يوم السابع والعشرين من هذا الشهر، تجدر الإشارة إلى أن كوريا تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة للتوقيع على معاهدة التنوع الثقافي لمنظمة اليونسكو، وبهذه المناسبة ستعقد وزارة الثقافة بالتعاون مع اللجنة الكورية للمنظمة الدولية ندوة حول تنفيذ معاهدة التنوع الثقافي في عصر المنصة الرقمية بعد ظهر يوم الثاني والعشرين من هذا الشهر وسيتم بث هذه الندوة بثا حيا عبر قناة اللجنة الكورية على يوتيوب. علاوة على ذلك ستنظم المؤسسات الثقافية الإقليمية الست والعشرون مختلف أنواع الحملات الدعائية والمحاضرات والندوات والمعارض والمهرجانات تحت شعار "التنوع الثقافي" خلال نفس الفترة، في هذا السياق قال مسؤول في الوزارة إن هناك قلقا من زيادة أعمال الكراهية والتمييز حسب الأعراق والأعمار والأوطان والمناطق في مختلف أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، وأكد على أهمية التفاهم والاحترام بين أصحاب الثقافات المتنوعة خاصة في مثل هذا الوقت الصعب.