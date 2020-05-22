زيادة كبيرة في حجم مبيعات الكتب في كوريا

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رغم زيادة القلق من الركود الاقتصادي الذي يشبه الأزمة المالية الآسيوية نتيجة لطول أمد تفشي جائحة كورونا، فإن مبيعات الكتب تسجل زيادة كبيرة بالمقارنة مع العام الماضي، يرى المحللون أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى تطابق خصائص عصر الجائحة مع خصائص الكتب الأصيلة باعتبارها وسيطا لا يحتاج إلى الاتصالات كما ان هناك سبب آخر يتمثل في التأكيد الكبير على النظافة وزيادة الطلبيات على الكتب المتعلقة بالدراسة بسبب تأجيل افتتاح المدارس، ويشار إلى أن الروايات الكلاسيكية والكتب المتعلقة بالهوايات أو الدراسات الفردية والكتب حول الأمراض المعدية والعلوم وكتب الأطفال والمراهقين تلعب دورا كبيرا في زيادة المبيعات، بينما انخفضت مبيعات الكتب المتعلقة بالسفر إلى النصف.

ومع توالي إلغاء الفعاليات المعنية، مثل محاضرات المؤلفين ومراسم صدور الكتب ولقاءات قراءة الكتب بسبب فيروس كورونا تواجه دور النشر متناهية الصغر أو المكتبات في الأزقة صعوبات إدارية شديدة ولهذا فقد أعرب الخبراء عن قلقهم من اشتداد ظاهرة الاستقطاب في صناعة الطباعة والنشر كلما طال أمد الجائحة، وطبقا لأكبر محلات الكتب المحلية على الإنترنت "ييس أربعة وعشرون예스24"، زاد إجمالي مبيعات الكتب من شهر يناير الماضي إلى يوم الثامن من شهر مايو الحالي بنسبة تسعة عشر بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، خاصة زادت المبيعات بأكثر من عشرين بالمائة في مجالات كتب الجامعات والروايات والقصائد والكتب المسرحية والمقالات والكتب المدرسية وعلوم الطبيعة والاقتصاد والإدارة، أما مبيعات الكتب المتعلقة بالأسهم والاقتصاد والإدارة فقد زادت بمائة واثنتين وستين بالمائة، لكن مبيعات الكتب المتعلقة بالسفر انخفضت باثنين وخمسين بالمائة.

أما شركة كيوبو لبيع الكتب التي تمثل أهم محلات الكتب دون الاتصال بالانترنت وتعمل أيضا عبر الإنترنت أيضا فقد سجلت زيادة في مبيعاتها من شهر فبراير الماضي إلى الثالث عشر من هذا الشهر بعشرة بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت الشركة زيادة في مبيعاتها بأكثر من عشرين بالمائة خاصة في مجالات العلوم والكتب المدرسية والسياسة والاجتماع والاقتصاد والإدارة وتطوير المواهب الذاتية والتاريخ والثقافة، وشهدت الشركة أيضا انخفاضا في مبيعات الكتب المتعلقة بالسفر بنسبة واحد وستين بالمائة.

ومن أهم الكلمات الرئيسية في زيادة مبيعات الكتب "التأمل" و "الاستكشاف" و"أنا بمفردي". وتفسَّر هذه الظاهرة بأنها انعكاس لخصائص عصر كورونا، وخاصة كلمة "التأمل" اسفرت عن رواج الروايات الكلاسيكية، في هذا الشان قال " لي سي يون이시윤" نائب مدير الإعلام في شركة مين أوم 민음 للنشر إن رواية "الطاعون" للروائي ألبير كامي 알베르카뮈" بيعت كثيرا لتتجاوز مبيعاتها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تلك التي سُجلت خلال ثلاث سنوات ، كما أضاف أن كتب روايتي "الرجل الغريب" و" الحارس في حقل الشوفان" بيعت كثيرا أيضا مما يشير إلى انتشار فيرس كورونا قد أدى بنا إلى الاهتمام باستكشاف الطبائع الأصلية، كما أسهمت كلمة "الاستكشاف" في زيادة بيع الكثير من الكتب المتعلقة بالعلوم، في هذا الاطار قال السيد "كيم هان تشونغ김한청" مدير شركة دارون다른 للنشر إن حوالي عشرين ألف نسخة من الكتب المتعلقة بالأمراض الوبائية التي يستطيع حتى المراهقين قراءتها بيعت خلال فترة كورونا.

يذكر ان السبب الرئيسي في زيادة مبيعات الكتب حول زراعة النباتات ودراسة الرياضيات وممارسة الرياضة في البيت والكتب المدرسية للأطفال والمراهقين هو طول الوقت الذي نقضيه في البيوت بسبب تأجيل افتتاح المدارس والالتزام بالتباعد الاجتماعي.