الاتحاد الكوري للتجارة زيادة الصادرات الكورية بشكل ملحوظ

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حظيت المنتجات الكورية من أجهزة التنظيف والجنسينغ الأحمر وأجهزة تنقية الهواء ومعقمات اليدين رواجا كبيرا في الخارج بسبب جائحة كورونا، حيث قال الاتحاد الكوري للتجارة الخارجية مؤخرا إن الصادرات الكورية من أجهزة النظافة الإلكترونية والأدوات والأدوية الطبية والأغذية الصحية، قد زادت زيادة كبيرة في الربع الأول من هذا العام.

وزادت الصادرات من أجهزة تنقية الهواء خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة مائة وتسعة وسبعين بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك زادت الصادرات الكورية من أجهزة تجفيف الملابس والمكانس الكهربائية، وفي مجال الأدوات والأدوية الطبية زادت صادرات وحدات التشخيص بسبعة وستين بالمائة، والأدوية الطبية بثلاثة وخمسين بالمائة، وموازين الحرارة السريرية بواحد وخمسين بالمائة، اما بالنسبة لأدوات النظافة زادت الصادرات من المعقمات بثمانمائة وسبعين بالمائة وحسب تصنيف الأسواق سجلت الصادرات الكورية من الأغذية الصحية إلى الصين زيادة ملحوظة.

يذكر أن إجمالي الصادرات الكورية من منتجات الجنسينع الأحمر انخفضت بحوالي خمسين بالمائة في الربع الأول من هذا العام، لكن الصادرات إلى الصين زادت بمائتين وثلاثين بالمائة، في أمريكا لاقت أجهزة البيديه الكورية رواجا كبيرا، بسبب النقص في المناديل الورقية بعد الإقبال على شراء كميات كبيرة منها لتخزينها، وبلغ حجم الصادرات إلى أمريكا في الربع الأول من هذا العام ستة وسبعين ألف دولار بزيادة أربعة الاف وعشرين بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اما في الاتحاد الأوربي حظيت الأدوات الطبية المنزلية الكورية بشعبية كبيرة حيث ارتفع حجم الصادرات من أجهزة قياس ضغط الدم بحوالي سبعين بالمائة. كما تضاعفت الصادرات من الأدوية الطبية ووحدات التشخيص أيضا.

في هذا الإطار قال "مون بيونغ كي 문병기" الباحث في الاتحاد الكوري للتجارة الخارجية إن الصادرات من المنتجات الكورية التي فازت بالاعتراف جراء جائحة الكورونا قد أحرزت نتائج جيدة.