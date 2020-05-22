ⓒ lululab Inc.

سنتعرف على شركة "لولو لاب Lululab" التي تقوم بدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التجميل.





مديرها التنفيذي "تشيه يونغ جون 최용준":

"لولو لاب 룰루랩" هي شركة فرعية ضمن برنامج دعم تابع لشركة سام سونغ للإلكترونيات، يسمى "سي لاب CLab". فقد بدأت شركتنا المتخصصة في تكنولوجيا التجميل كمشروع داخلي في سام سونغ في يناير 2016، وانطلقت منه في مايو 2017. تشير كلمة "لولو lulu" إلى شخص أو شيء رائع، ومعنى عبارة "لولو لاب" هو "المختبر الذي ينشئ اشياء رائعة". في كوريا، يستخدم الناس هذه الكلمة عندما يكونون سعداء أو متحمسين. يحتوي اسم الشركة على الأمل في تطوير منتجات مفيدة تساعد المستخدمين على العناية ببشرتهم بشكل صحيح وجعلهم جملاء وسعداء.





تخصص مؤسس هذه الشركة في الهندسة الحيوية في جامعة "كورنيل" الأمريكية، وأجرى بحوثًا حول تسلسل جينوم الحمض النووي في مستشفى جامعة "هارفارد". وكما نعلم، فإن جلد المرء يعكس ظروفه الصحية. وقد وجد السيد "تشيه" أن هناك عددًا قليلًا جدًا من الطرق للتنبؤ بمشاكل البشرة أو قياس مدى خطورة المشكلات الحالية بدقة. وبعد دخوله شركة سام سونغ للإلكترونيات في عام 2014، تقدم بطلب للحصول على دعم ضمن برنامج رعاية الشركات الخاصة "سي لاب"، وقدم فكرة إنشاء شركة لجمع بيانات الجلد باستخدام جهاز قياس محمول. وبعد 16 شهرًا من التطوير، قام في عام 2017 بتأسيس لولو لاب كمنصة فرعية تابعة لـ"سي لاب"، وكشف عن منتجه المسمى "لوميني"، الذي يعتبر أول أداة في قطاع التجميل قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل حالة البشرة.





مديرها التنفيذي "تشيه يونغ جون":

يتكون "لوميني LUMINI" من جهاز صغير وبرنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي. بنقرة واحدة تجعل الجهاز ينتج ثلاثة أضواء ويلتقط صورة لوجه المستخدم، وفي غضون ثلاث ثوان يتم إرسال الصورة إلى كمبيوتر خادم ضمن السحابة الإلكترونية من أجل تحليل حالة الجلد خلال عشر ثوانٍ. وبعد التحليل، يقوم الجهاز بتصنيف بشرة الوجه بالكامل ضمن سبع فئات مختلفة. واستنادًا إلى النتائج ومكونات منتجات مستحضرات التجميل والتغيرات المناخية، يوصي الجهاز باستخدام منتجات تجميل مناسبة لظروف جلد المستخدم. هذه هي الأداة "لوميني" للعناية بالبشرة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي والمكونة من ثلاث خطوات.





في السابق، كانت معظم الأجهزة المصممة لقياس حالة الجلد يجب أن تلمس الوجه مباشرة لمعرفة حالته، بما في ذلك مستويات الزيت والرطوبة. أما "لوميني" فيمكنه مسح وتحليل بشرة الوجه بنقرة واحدة عن بعد. سر هذا الجهاز المدهش هو خوارزمية معالجة الصور والذكاء الاصطناعي. يتم دمج الخوارزمية التي طورتها الشركة مع كاميرا ومستشعر مسافة ووحدة بصرية. في المرحلة الأولى، يتعرف لوميني تلقائيًا على وجه المستخدم، حتى ولو كان على بعد 20 سنتيمترا عن الوجه، ثم يقرأ حالة الجلد بسرعة ويحسب البيانات ذات الصلة، وفي المرحلة الثانية التي تنطوي على تكنولوجيا التعلم العميق، يتم تشخيص سبع مشاكل أساسية في الجلد، بما في ذلك التجاعيد والتصبغ والمسام والدهون وغيرها مشاكل الجلد. وفي المرحلة الأخيرة، يحلل الجهاز البيانات ويوصي بالمنتجات التي يمكن أن تلبي احتياجات المستخدم للعناية بالبشرة. قد يبدو ذلك إجراء معقدا، لكن العملية بأكملها تستغرق عشر ثوانٍ فقط، ودون لمس الجلد. ولذلك جذب هذا الجهاز الانتباه في كل أنحاء العالم.





مديرها التنفيذي "تشيه يونغ جون":

أعتقد أنه من المهم أن تحظى منتجات التجميل بالتقدير في ثلاثة قطاعات، هي: أولا مجال التجميل بالطبع، وأيضا مجاليْ التصميم والتكنولوجيا. في نوفمبر 2018، أصبح لوميني أول منتج قائم على تكنولوجيا المعلومات يحصل على جائزة كبرى في فئة العناية بالبشرة في معرض "كوزمو بروف إيشاCosmoprof Asia " وهو أكبر معرض لمنتجات التجميل في العالم، كما فاز بجائزتيْ رِد دوت Red Dot" و"آي إف ديزاين iF Design" في عام 2018، وهما من بين أفضل ثلاث جوائز للتصميم على مستوى العالم. أيضا حصلت الشركة في العام الماضي على جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس CES" في الولايات المتحدة، وهو أكبر معرض إلكترونيات استهلاكية في العالم. وفي هذا العام، فاز لوميني أيضًا بجائزة الابتكار في المعرض، أي أن شركتنا بجائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكار لمدة عامين متتاليين.





استنادًا إلى هذا النجاح، أطلقت لولو لاب متجر التجميل الذكي الخاص بها في "شرف دي جي Sharaf DG"، الذي يعد أكبر متاجر التجزئة للإلكترونيات في الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لافتتاح حوالي 100 متجر في 20 دولة خلال هذا العام، كما ستطلق أيضًا جهازًا للاستخدام المنزلي يسمح للمستخدمين بتشخيص حالة بشرتهم في المنزل بشكل مريح.





ⓒ lululab Inc.

مديرها التنفيذي "تشيه يونغ جون":

تتوسع سوق أجهزة الرعاية المنزلية منذ حوالي ثلاثة أعوام. يستخدم العديد من الأشخاص أقنعة الوجه التي تعمل الثنائيات المشعة للضوء "إل إي دي LED" وأجهزة معالجة الجلد الكلفانية. هذه الأجهزة تباع للجميع، على الرغم من أن 6 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم لديهم حالات جلدية مختلفة. بالنسبة لمنتجنا فهو يحتوي على ميزة جديدة وقوية قادرة على جعل الأجهزة المستخدمة بالفعل أكثر ملاءمة لظروف الجلد للمستخدمين، أي للعناية المخصصة بالبشرة. مثلا يصدر قناع "إل إي دي" أضواء حمراء أو زرقاء لمدة عشر دقائق عند الضغط على الزر. ولكن بالنسبة للأشخاص ذوي المسام الكبيرة أو الذين لديهم حَب الشباب، يمكن لـ"لوميني" ضبط الإعدادات تلقائيًا لإنتاج ضوء أزرق لمدة خمس دقائق، وضوء أحمر لمدة دقيقتين، وضوء أرجواني لمدة ثلاث دقائق. ببساطة، سيكون لديك أداة تجميل ذكية على شكل مرآة في المنزل. وتقوم تلك المرآة تلقائيًا بتغيير إعدادات أجهزتك الحالية بطريقة تناسب ظروف بشرتك بشكل أفضل، وبالتالي ستساعدك على العناية ببشرتك بسهولة. في كلمة واحدة، هذا الجهاز عبارة عن "سكرتيرة التجميل الذكية الخاصة بك".





كما أشرنا من قبل، يقوم هذا الجهاز بفحص حالة الجلد بناء على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلها بواسطة البيانات الكبيرة من أجل تقديم علاج تجميلي. ولكن الأهم من ذلك، أنه يمكنه أيضًا إظهار المعلومات الصحية للمستخدم.





مديرها التنفيذي "تشيه يونغ جون":

قد يكون بعض الناس مهتمين فقط بجعل بشرتهم تبدو جيدة. لكن الجلد لديه معلومات صحية واسعة النطاق. عندما يكون هناك مشكلة في أحد الأعضاء الداخلية في الجسم، فإن الجلد يكشف عن تلك المشكلة. نحن نسعى لتحسين نوعية حياة الناس. من المهم بالطبع أن نعيش حياة طويلة، ولكن من المهم بنفس القدر، وربما أهم، أن تنكون بصحة جيدة ونحن نعيش هذه الحياة الطويلة. سنواصل تجميع بيانات الجلد من جميع أنحاء العالم وتطوير حلول تتنبأ بمختلف الأمراض المحتملة. هذا هو هدفنا النهائي.





لولو لاب ليست مجرد شركة تجميل، فهي تستهدف التنبؤ بالأمراض الداخلية من خلال الكشف عن حالة الجلد، وبالتالي القيام بدور في تحسين نوعية الحياة الإنسانية. ومع وضع هذه الرؤية في الاعتبار، فإنها تتحرك إلى الأمام خطوة بخطوة نحو النجاح.