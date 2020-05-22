مدينة كوانغ ميونغ تطلق تطبيقا لخدمة توصيل منتجات الاسواق التقليدية

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مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تأثر الكثير من القطاعات الاقتصادية سواء في السوق المحلية أو العالمية، وشكوى العديد من المتاجر في الشوارع من صعوبات بسبب انخفاض عدد العملاء، علي الرغم من محاولة الحكومة المركزية والحكومات المحلية التخفيف من آلام التجّار، إلا أنه من الصعب حث المواطنين على زيارة الأسواق التقليدية وسط حالة لم تختف فيها المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا 19، لذلك بدأت مدينة كوانغ ميونغ القريبة من سيول، "خدمة توصيل الأسواق التقليدية" باستخدام تطبيق طورته شركة خاصة بدءا من 17 مارس الماضي، وذلك لمساعدة الأسواق التقليدية التي تكافح مع كورونا 19 ولتعزيز استخدام المواطنين للأسواق التقليدية، ورغم أن معظم الأسواق التقليدية في كوريا تكافح مع كورونا 19، فإن سوق "كوانغ ميونغ" التقليدية تحافظ على مبيعات ثابتة من خلال تقديم خدمات التوصيل لأول مرة في البلاد حيث يمكن لمواطني كوانغ ميونغ تلقي جميع المنتجات المباعة في السوق مثل الفواكه أو اللحوم في غضون ساعتين باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، وعلى عكس تطبيقات التوصيل الأخرى، لا توجد رسوم توصيل عند الطلب بأكثر من 30 ألف وون.

الجدير بالذكر أن معظم الأسواق التقليدية تبيع منتجات طازجة بسعر أقل من محلات السوبر ماركت، فإن الضرر الناجم عن انتشار فيروس كورونا أكبر بكثير من محلات السوبر ماركت لأن مواقف السيارات فيها غير مريحة، ولا توفر خدمة توصيل عبر الإنترنت، قبل تقديم خدمات تطبيقات التسليم، كان معظم العملاء الذين يزورون هذه السوق هم من منتصف العمر وكبار السن فمنذ بدء استخدام تطبيقات التسليم، توسعت قاعدة المستخدمين في السوق، حيث تمثل حاليا الثلاثينيات والأربعينيات من العمر 88% من إجمالي مستخدمي السوق.

كما تخطط مدينة كوانغ ميونغ لزيادة عدد المتاجر المشاركة في المبيعات عبر الإنترنت ليصل إلى 200 متجرٍ في المستقبل القريب، وعلاوة على ذلك قررت المدينة أيضًا تنويع عناصر توصيل الطلبات التي تركز بشكل أساسي على المنتجات الغذائية ومن المتوقع أن يتم زيادة استخدام المواطنين للأسواق التقليدية إلى حد ما.

الجديربالذكر إن "نول جانغ Noljang" وهو تطبيق خدمة توصيل الأسواق التقليدية الذي تم إطلاقه في مدينة كوانغ ميونغ لأول مرة في البلاد، لا يتوفر إلا في بعض الأسواق التقليدية، بما في ذلك سوق كوانغ ميونغ التقليدية، حيث من المتوقع أن تصبح هذه الخدمة أكثر نشاطًا على الصعيد الوطني، لمساعدة التجار على القيام بالأعمال التجارية، وأيضا السماح للمستهلكين بالاستمتاع بمنتجات السوق في المنازل بسهولة.