68.5% من الرجال الكوريين يستخدمون مستحضرات التجميل يوميا

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وفقا لمسح أجرته المنظمة البحثية "أوبن سيرفي Open Survey" مؤخرا، يستخدم الرجال الكوريون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا ما معدله 5.5 من مستحضرات التجميل، تم إجراء المسح على 3000 رجل كوري تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 في الفترة من 3 إلى 10 أبريل من خلال تطبيق الهاتف المحمول "أوباي Obay" ،اتضح أن غالبية الشباب يستخدمون كريمات واقية من الشمس أو كريم ترطيب لمنع شيخوخة الجلد، يذكر أن مستحضرات المكياج والتجميل ليست منتجات حصرية للمرأة فقط في هذا العصر، حيث يتزايد عدد الرجال الذين ينفقون أموالا كثيرة من أجل جمالهم وأزيائهم ، ويعتقد الكثير من الشباب هذه الأيام أن إدارة المظهر تزيد من قيمتهم وأصبح الرجال من أكبر المستهلكين الجدد لمستحضرات التجميل في كوريا، من بين هؤلاء تبين أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا، والذين يُعتبرون مبتدئين في المجتمع، يستخدمون مستحضرات التجميل بشكل أكثر، وأجاب 68.5% من الرجال بأنهم يستخدمون مستحضرات التجميل أكثر من مرة يوميًا وكان متوسط عدد مستحضرات التجميل المستخدمة من قبل المشاركين في المسح 4.2، وبالنسبة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا، كان متوسط عدد مستحضرات التجميل المستخدمة 5.5.

على وجه الخصوص أجاب الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا بأنهم لا يستخدمون واقيًا من الشمس فحسب، بل يستخدمون أيضًا مختلف منتجات العناية بالبشرة مثل جوهر التجميل، ومنتجات الكل في واحد والكريمات والضباب وأقنعة الوجه، فيما يتعلق بضرورة إدارة المظهر، تبين أن حوالي نصف جميع المستجيبين يُدركون أن إدارة المظهر تعزز قيمتهم ويَعتبرونها ممارسة ضرورية للرجال.

كان الرجال الأكثر إدراكًا لضرورة إدارة المظهر هم الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عامًا، حيث أجابوا بأن إدارة المظهر عامل أساسي ليس فقط للنساء ولكن أيضًا للرجال، ومع ذلك، فإن ظاهرة الاستقطاب هي أيضًا إحدى السمات الرئيسية للمستهلكين الشباب فمثلا من بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا، أجاب 21.6% بأنهم يستخدمون مستحضرات التجميل أكثر من 8 مرات في الأسبوع، بينما أجاب 36% بأنهم يستخدمونها أقل من مرة واحدة يوميًا، بعبارة أخرى كان الرجال في أوائل العشرينيات من عمرهم الأكثر استقطابًا في جميع الفئات العمرية، في هذا الصدد، قالت"شين جو يون" مديرة منظمة"أوبن سيرفي" إنه إذا كان الرجل مهتمًا بالعناية بالبشرة حتى ولو قليلا، فإن هناك العديد من الطرق لمساعدته مثل "يوتوب"، حيث يمكن أن يستمر استهلاكه بشكل نشاط بينما، يستمر الأشخاص الذين ليس لديهم اهتمام بالعناية بالبشرة في الاستهلاك سلبًا، مما يؤدي إلى الاستقطاب، ومع ذلك تظهر نتائج المسح أن معظم الرجال يبدؤون الأنشطة الاجتماعية بعد سن 25 عامًا ويصبحون مهتمين بمستحضرات التجميل من خلال نصيحة الأم أو زملاء العمل أو الصديقات وبعد سن 35 يتأثرون بمستحضرات التجميل التي تستخدمها زوجاتهم.

كما أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يُصبحون مهتمين بمستحضرات التجميل والجمال عادة، عندما يجتمعون مع أصدقاء ذوي بشرة جميلة أو وجه جيد، في هذه الأيام، يميل معظم الناس بغض النظر عن الجنس، إلى تفضيل الوجوه التي تبدو أصغر سنًا من العمر الحقيقي، يزيد اهتمام الرجال بالأزياء والجمال أكثر فأكثر، ولم يعد هذا شيئا خاصا، بل أصبح جزءا طبيعيا في من الحياة اليومية في كوريا، لذلك يبدو أنه من المرجح أن ينمو قطاع ماكياج الذكور أكثر في المستقبل.