زيادة شعبية التنزه عبر الانترنت خلال فصل الربيع

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يُسمى شهر مايو في كوريا بـ"ملك المواسم"، ولكن هذا العام، لا يتمتع الكثير من الناس بجمال شهر مايو بسبب تفشي كورونا 19، من المؤسف جدًا قضاء الربيع االجميل دون فعل أي شيء ونظرًا لأن فيروس كورونا يطيل مدة بقائنا في المنازل، يزداد عدد الناس الذين يفضلون مشاهدة الحفلات الموسيقية والعروض الثقافية على الإنترنت في البيوت، وتكتسب التجارب غير المباشرة المختلفة على الانترنت رواجا كبيرة، قدّم جو سونغ جين عازف البيانو الكوري عرضا موسيقيا حيا على الانترنت، وعزف قطعة موسيقية لـ"يوهانز برامس"، جامعا الملايين من جمهور الموسيقى الكلاسيكية، أيضا من المقرر أن تقدّم فرقة بي تي إس الكورية حفلا حيا عبر الإنترنت في الشهر المقبل، لتتواصل مع جمهورها "أرمي" في الداخل والخارج في وقت الحجر الصحي.

بالإضافة إلى مشاهدة الحفلات الموسيقية وعروض الأوبرا الفنية في المنازل، يمكن التمتع بتجارب غير مباشرة مثل التنزه في الحدائق أوالمتنزهات عبر الإنترنت وذلك من أجل تهدئة مشاعر الأطفال الحزينة، يمكنهم من خلال هذة التجربة ركوب العديد من المركبات المتنوعة مثل السفينة الدوارة عن طريق مشاهدة الفيديو حيث يشعر الاطفال وكأنهم في مركبات حقيقية، كما يمكنهم ايضا مشاهدة العديد من الحيوانات في حديقة الحيوانات الواقعة في المدينة الترفيهية.

قد يكون من الممتع أكثر رؤية المناظر الطبيعية في هواء الطلق، أو ركوب المركبات في مدينة ملاهي بدلا من مشاهدة الفيديوهات في المنزل ومع ذلك، يبدو أن زيارة الحدائق أو المتنزهات الترفيهية عبر الإنترنت ممتعة أيضا، وتساعد في تخفيف التعب الذي يشعر به المواطنون بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا في المجتمع.