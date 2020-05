انشاء شبكة قنوات لنقل الثقافة الكورية للعالم

© Ministry of Culture, Sports and Tourism / Korean Culture and Information Service

تم بناء شبكة قنوات متعددة يتم من خلالها نقل الثقافة الكورية إلى شعوب العالم على مدار أربع وعشرين ساعة يوميا من أجل غرس الأمل في التغلب على جائحة كورونا، ووسط توقف المرافق الثقافية وتنظيم الفعاليات المتنوعة في مختلف دول العالم بسبب الفيروس المميت، من المتوقع أن تساهم هذه الشبكة في تقديم المحتويات الثقافية بشكل فعال دون إجراء اتصالات خارجها، وصرحت لجنة الترويج للثقافة الكورية في الخارج بأنها تبث محتويات الثقافة الكورية على مدار أربع وعشرين ساعة عبر قناة كوريا نت على اليوتيوب كما قالت إنها ستفتح ثلاث قنوات جديدة، وهي "كوريا في العالم"، و"كي انفلوينسر" أي "كوريا المؤثرة"، و"كوريا ترند" أي "التوجهات الكورية" من أجل بناء شبكة القنوات المتعددة.

أوضحت اللجنة أنها تخطط لتنمية خبراء أجانب في مجال التعريف بالثقافة الكورية من خلال اختيار عدد من منتجي فيديوهات المحتويات بالتزامن مع بناء الشبكة واحتفالا بيوم شعوب العالم ، أقامت اللجنة الكورية فعالية خاصة لبناء الشبكة عبر موقع "كوريا نت" على الإنترنت، تحت شعار "اكتشاف كي العلاج" حتى تتغلب شعوب العالم على تداعيات الجائحة مع الثقافة الكورية.