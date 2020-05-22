دورة تدريبية لتعلم تدريس اللغة الكورية في 4 دول

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من المقرر أن تبدأ مؤسسة دار سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في تنفيذ مشروع لرعاية مدرسي اللغة الكورية من الأجانب بدءا بأربع دول، هي فيتنام وإندونسيا والهند وتركيا وصرحت المؤسسة الكورية بأنها ستقوم بتنفيذ الدورة التجريبية لهذا المشروع من أجل رعاية مائة مدرس للغة الكورية من الأجانب في الدول الأربع.

من المتوقع أن يتم تنفيذ الدورة بقيادة كل من مركز سيجونغ في فيتنام، ومركز سيجونغ في إندونسيا، ومركز الثقافية الكورية في الهند، ومركز الثقافة الكورية في تركيا وسوف تبدأ الدورة التدريبية في شهر مايو الحالي في فيتنام وإندونسيا، وفي شهر يونيو القادم في تركيا، وفي شهر أغسطس القادم في الهند. ويمكن لكل المقيمين في هذه الدول سواء كانوا كوريين أو أجانب التقدم بطلبات للتدريس فيها بالنسبة لحاملي الجنسيات الأجنبية، يمكنهم التقدم بالطلبات بشرط الحصول على شهادة البكالوريوس في اللغة الكورية من الجامعات الأجنبية أو الحصول على الدرجة المتوسطة أو أعلى في مراكز سيجونغ من ذوي القدرة على التحدث باللغة الكورية بالدرجة الرابعة أو أعلى من امتحان كفاءة اللغة الكورية "توبيك".

أما حاملو الجنسية الكورية فيمكنهم المشاركة في الدورة بشرط الحصول على شهادة البكالوريوس والإقامة الشرعية في هذه الدول، سوف يستمع المشاركون إلى مائة وعشرين ساعة من المحاضرات وعشرين ساعة من مراقبة دروس اللغة الكورية وإلقاء المحاضرات المقلدة ليصبحوا مدرسين للغة الكورية، وبالنسبة للمشاركين الذين يتخرجون من الدورة بنتائج ممتازة، ستتاح لهم فرصة للعمل كمدرسين تجريبين في دور سيجونغ، في هذا السياق أعربت "كانغ هيون هوا강현화" رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن الأمل في أن يسهم هذا المشروع في زيادة فرص تعليم اللغة الكورية وإيجاد فرص عمل جيدة في الخارج.