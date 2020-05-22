افتتاح مركز صناعة الورق الكوري التقليدي

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اُفتتح مؤخرا مركز صناعة ثقافة الورق الكوري التقليدي الذي يتم فيه استعراض مختلف أنواع الورق المصنوعة في مختلف أنحاء البلاد من أجل إحيائه والتعريف به، وذلك في منطقة بوك تشون بسيول، وقد افتتحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية هذا المركز بالتعاون مع المؤسسة الكورية لتنمية ثقافة تصميم الحرف اليدوية.

وسيقوم هذا المركز الجديد بالتعريف بالورق الكوري التقليدي من خلال جمع كل أنواعه المصنوعة في ورش العمل في البلاد كما سيدعم عملية توسيع طرق استخدام الورق التقليدي من خلال الدمج مع بعض المجالات الأخرى، مثل الحرف اليدوية والديكور، إلى جانب إدارة برامج المعايشة والتدريب وتوسيع طرق البيع في الخارج.

في الطابق الأول من المركز يتم عرض حوالي أربعمائة نوع من الورق الكوري التقليدي والمنتجات المصنوعة منه، والتي أنتجتها تسع عشرة ورشة عمل متخصصة كما يقدم المعلومات الإساسية عن الورق التقليدي حسب المناطق والأنواع وأغراض الاستخدام، ويسمح للزوار بلمسها ومقارنتها بأنفسهم بالإضافة إلى ذلك سيقدم كتيبات باللغتين الكورية والإنجليزية تتضمن معلومات عنه حسب ورش العمل وسينظم أيضا مختلف أنواع المعارض التخطيطية والفعاليات المعنية، وفي ساحة التواصل في الطابق الأول تحت الأرض يتم تنظيم عدد من الدورات التدريبية وحلقات المناقشة من أجل تبادل المعلومات بين الخبراء ذوي الصلة، تجدر الإشارة إلى أن الورق الكوري التقليدي يحظى باعتراف عالمي لدرجة أنه استخدم في استعادة الآثار التاريخية من السجلات في متحف لوفر بفرنسا في عام ألفين وسبعة عشر إلا أنه لم يشهد طلبيات كبيرة لأنه لا يستخدم في الحياة اليومية.

من أجل خلق الطلب، بدأت وزارة الثقافة والمؤسسة بالتعاون مع الحكومات المحلية في إنتاج دفاتر كلمات الزوار باستخدام الورق الكوري التقليدي بدءا من هذا العام، بحيث تقدمها إلى السفارات الكورية ومراكز سيجونغ في الخارج منذ شهر يناير الماضي بدأت الوزارة في إنتاج الشهادات المتنوعة باسم الوزير باستخدام الورق التقليدي من أجل تفعيل استخدامه.