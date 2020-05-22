كوريا تنشر لافتات لشكر السويد في مختلف أرجاء ستوكهولم

ⓒ Getty Images Bank

تم تعليق لافتات تحمل عبارة"شكرا للسويد على سعبين عاما من الوفاء والصداقة" باللغتين الكورية والسويدية في مختلف أرجاء العاصمة السويدية ستوكهولم. طبقا للسفارة الكورية لدى السويد، أعدت السفارة هذا النوع من اللافتات من أجل نقل مشاعر الشكر إلى هذه الدولة الأوربية على إرسال طاقم طبي إلى كوريا خلال الحرب الأهلية الكورية بمناسبة الذكرى السنوية السبعين على الحرب.

الجدير بالذكر أن الحكومة السويدية أرسلت حوالي ألف ومائتي شخص من الأطباء والممرضات والجنود خلال الحرب الكورية، وقد قاموا بعلاج حوالي عشرين ألفا من جنود الأمم المتحدة والأسرى، يذكر أيضا أنهم ظلوا في كوريا حتى بعد الهدنة من أجل مساعدة الجنود المصابين ولهذا قامت السفارة الكورية هناك بتعليق لافتات في حوالي مائة وخمسين مكانا في العاصمة السويدية في الحادي عشر من هذا الشهر تعبيرا عن الشكر.

وقررت السفارة تعليق اللافتات بعد أن رأت أنه من الصعب تنظيم فعالية خاصة جراء جائحة كورونا ومن المقرر أن يستمر تعليق اللافتات حتى الرابع عشر من الشهر القادم، كما قامت السفارة الكورية بتنظيم فعالية للشكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنوي اختيار خمسة مواطنين سويديين من بين أولئك الذين يصورون اللافتات الموجودة في مختلف أنحاء العاصمة وتقاسمها على المواقع من أجل تقديم هدايا تذكارية لهم.