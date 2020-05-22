مسح يظهر أفكار الكوريين بعد كورونا

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قد أجرت إذاعة كي بي إس مسحا للتعرف على أفكار الكوريين عن المجتمع التي تغيرت بعد تفشي الفيروس، وقال معظم الكوريين الذين شاركوا في هذا المسح إنهم يشاركون مشاركة إيجابية وفعالة في سياسة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقال ستة وتسعون بالمائة منهم إنهم يلتزمون بالتباعد الاجتماعي كما قال ثمانون بالمائة منهم إنهم يرتدون الكمامات دائما خارج بيوتهم ولكن يعاني الكثير من الكوريين من ضغوط نفسية بسبب التباعد الاجتماعي، حيث قال خمسة وستون بالمائة إنهم تعرضوا لها بينما قال خمسة وثلاثون بالمائة منهم إنهم لم يتعرضوا لها.

لكن رغم الضغوط النفسية ومشاعر التعب أعرب سبعة وتسعون بالمائة منهم عن إرادة المشاركة إذا قامت الحكومة بتنفيذ التباعد الاجتماعي مرة أخرى وحول الأسباب في ذلك أجاب أربعة وستون بالمائة منهم بسبب القلق من الإصابة بالفيروس ولكن ستة وثمانون بالمائة منهم أجابوا بسبب القلق من تعرض غيرهم للوباء بسببهم، وأوضح البروفسور "إيم دونغ كيون" في جامعة سيول الوطنية الذي شارك في إجراء المسح، أن هذه النتائج تشير إلى أن أولئك المتميزين بالقدرة على التعاطف قد شاركوا مشاركة فعالة في أعمال الوقاية من الوباء وبفضل التعامل المنتظم والفعال مع الفيروس بقيادة مركز التعامل مع الأمراض الوبائية زادت ثقة المواطنين الكوريين في حكومتهم، حيث قال أربعة وأربعون بالمائة منهم إن الحكومة تتعامل بشكل جيد مع الجائحة، بينما قال ثمانية وثلاثون بالمائة منهم إنها تتعامل معها تعاملا ممتازا، قال عشرة بالمائة منهم فقط إنها تتعامل معها تعاملا غير جيد، بينما قال خمسة بالمائة منهم إنها تتعامل تعاملا سيئا جدا.