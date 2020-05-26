تومورو باي توغيذر تظهر لأول مرة في التلفزيون الأمريكي

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ظهرت فرقة "تومورو باي توغيذر" الشبابية لأول مرة في التلفزيون الأمريكي عبر قناة "إم تي في" الموسيقية.

وقدمت الفرقة أغنيتها الجديدة بعنوان "لا يمكنك رؤيتي" في برنامج "إم تي في فريش آوت لايف" الذي تم بثه يوم الثاني والعشرين من مايو الجاري.

وقد عادت فرقة "تومورو باي توغيذر"، المعروفة اختصارا باسم "تي إكس تي"، يوم الثامن عشر من مايو بإصدار ألبومها الجديد يعنوان "فصل الحلم: خلود"، وهو الألبوم المصغر الثاني للفرقة.